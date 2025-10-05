Γαλλία: Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στο δικαστήριο – Ο λόγος

Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που πέρυσι επέλεξε να «σπάσει» τη σιωπή και να αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά της στην πολύκροτη δίκη για τον βιασμό της, βρέθηκε σήμερα (05/10) στο Εφετείο στη νότια Γαλλία.

Η παρουσία της συμπίπτει με την εξέταση της έφεσης του Χουσαμετίν Ντογκάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια κάθειρξη για εμπλοκή στην υπόθεση.

Η Πελικό έχει καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα συστηματικής κακοποίησης και βιασμών για σχεδόν μία δεκαετία, από συνολικά 51 άνδρες, μεταξύ αυτών και τον πρώην άνδρα της, Ντομινίκ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι δράστες φέρονται να την είχαν δηλητηριάσει με φάρμακα που αναμείγνυαν στο φαγητό της, ώστε να τη διατηρούν σε κατάσταση αδυναμίας και σιωπής.

Ο Ντογκάν εξακολουθεί να δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη καταδίκη του βασίστηκε σε «υπερβολές». Κατά την πρώτη δίκη είχε ισχυριστεί πως «δεν είμαι βιαστής» και ότι η κατηγορία που του αποδόθηκε ήταν «πολύ βαριά».

Η Ζιζέλ Πελικό έχει ξεκαθαρίσει ότι η παρουσία στο Εφετείο έχει έναν στόχο: Να επαναλάβει πως «ο βιασμός είναι βιασμός. Δεν υπάρχει κάτι σαν μικρός ή ελαφρύς βιασμός».

Η υπόθεση, με το εύρος των καταγγελιών και τον αριθμό των κατηγορουμένων, θεωρείται μία από τις πλέον σοκαριστικές στην πρόσφατη γαλλική δικαστική ιστορία.