Moby και Garbage στο Release Athens 2026

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Garbage, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το θρυλικό συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής των 90s, με τη Shirley Manson ως διαχρονικό icon, θα πλαισιώσει τον headliner Moby σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες που θα μας ταξιδέψουν σε τρεις δεκαετίες σπουδαίας μουσικής.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Garbage

Οι Garbage σχηματίστηκαν το 1993 στο Wisconsin των Η.Π.Α., στα θρυλικά πλέον Smart Studios. Πυρήνας της μπάντας ήταν οι παραγωγοί Butch Vig, Steve Marker και Duke Erikson, με τον Vig να βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο χάρη στην παραγωγή του στο “Nevermind” των Nirvana. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που θα συνδύαζε την ενέργεια του rock ‘n’ roll με την αισθητική της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το 1994, αναζητώντας μια χαρακτηριστική γυναικεία φωνή, ανακαλύπτουν τη Σκωτσέζα Shirley Manson, η οποία γρήγορα γίνεται η δυναμική φωνή και το εμβληματικό πρόσωπο των Garbage. Με τη μοναδική της χροιά και την ακαταμάχητη σκηνική παρουσία, το συγκρότημα διαμορφώνει μια ταυτότητα που ισορροπεί άψογα ανάμεσα στο alternative rock και την ποπ μελωδικότητα.

garbage1.jpg

Garbage

Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 1995 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα, χαρίζοντας στο συγκρότημα διεθνή αναγνώριση μέσα από αξεπέραστα τραγούδια όπως τα Stupid Girl, Only Happy When It Rains και Queer. Ακολούθησε το εξίσου επιτυχημένο “Version 2.0” (1998), που απέσπασε υποψηφιότητες για Grammy και καθιέρωσε τους Garbage ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της εποχής.

Παρά τις στιλιστικές αλλαγές και τα κατά καιρούς διαλείμματα, η βασική σύνθεση της μπάντας παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα. Με συνολικά οχτώ στούντιο άλμπουμ και πωλήσεις άνω των 17 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, οι Garbage διατηρούν τον χαρακτηριστικό τους ήχο και παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά ονόματα της alternative σκηνής.

garbage-raf1.jpg

Follow Garbage:

Official Website

Facebook

Instagram

YouTube

Spotify

TikTok

Moby

Ο Αμερικανός superstar Moby, μια από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής (και όχι μόνο), επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Μαζί του, ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, οι Garbage της Slirley Manson.

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα για τον Moby, είναι πως δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάζει νέα πράγματα. Είτε αυτό σήμαινε να παίζει σε punk μπάντες, να ασχολείται με την ambient, να γράφει speed metal τραγούδια ή - πάνω απ’ όλα - να υπογράφει μερικές από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες των τελευταίων (πάρα) πολλών χρόνων.

moby-horizontal.jpg

Αφετηρία όλων ήταν, φυσικά, ένα sample του Angelo Badalamenti από το soundtrack του Twin Peaks, το οποίο χρησιμοποίησε στο διαχρονικό anthem “Go” (1991), για να ακολουθήσει μια σειρά σπουδαίων κυκλοφοριών, όπως το “Everything Is Wrong”, που τον καθιέρωσε οριστικά ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το σημείο καμπής της καριέρας του θα ερχόταν, όμως, λίγο αργότερα, με την κυκλοφορία του “Play” (1999), που τον ανέδειξε σε έναν τεράστιο pop star. Συνδυάζοντας τα blues και gospel samples με την electronica, σε τραγούδια όπως τα “Why Does My Heart Feel So Bad?” και “Natural Blues”, o Moby άνοιξε ένα νέο δρόμο που έφερε τη χορευτική μουσική στο mainstream.

Από τότε, συνέχισε να εξελίσσεται, ακολουθώντας το δικό του μονοπάτι. Το "18" (2002) επανέλαβε την επιτυχία του "Play" με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια, ενώ το "Hotel" (2005) ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο, χωρίς samples, αφήνοντας πίσω του όσα τον καθιέρωσαν. Στη συνέχεια, με το side project Moby & The Void Pacific Choir, κυκλοφόρησε το "These Systems Are Failing" (2016), ένα industrial electropunk άλμπουμ που θύμιζε την ένταση του παλαιότερου "Animal Rights" (1996), ενώ την ίδια χρονιά, με το "Long Ambients 1: Calm. Sleep." - έναν τετράωρο ambient δίσκο - απέδειξε πως δεν σταματά να εξερευνά κάθε γωνιά της μουσικής που τον ενδιαφέρει.

moby-press.jpg

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, ο Moby παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τον υποδεχτούμε - μετά από πολλά χρόνια – στο Release Athens, για το μεγαλύτερο show που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.

Follow Moby:

Official Website

Facebook

Instagram

YouTube

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 70€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση: Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds & more tba (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Follow Release Athens:

Official Website

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

Spotify

