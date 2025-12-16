Τρία ακόμη συναρπαστικά διεθνή acts στο Release Athens x SNF Nostos 2026 

Η σκηνή του φεστιβάλ υποδέχεται τρία μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής

Tο Release Athens x SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοινώνει τρία ακόμα συναρπαστικά ονόματα που θα εμφανιστούν το ερχόμενο καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στις δύο ήδη ανακοινωμένες ημέρες με headliners τους David Byrne και Gorillaz.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, οι Nation of Language, το υπέροχο synth-pop τρίο από το Brooklyn έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να εμφανιστεί δίπλα στον David Byrne.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, οι θρυλικοί The Flaming Lips –ένα από τα πιο τολμηρά συγκροτήματα του alternative rock– μαζί με την πολυσχιδή Jehnny Beth, πρώην frontwoman των Savages, θα συμπληρώσουν τo lineup της ήδη sold-out βραδιάς με headliners τους Gorillaz.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες ανακοινώσεις.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Nation of Language

Οι Nation of Language έχουν ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο συναρπαστικές μπάντες της σύγχρονης indie σκηνής. Με τον χαρακτηριστικό, έντονα συναισθηματικό τρόπο γραφής του Ian Devaney και έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα σε synthpop, minimal wave και post-punk, το τρίο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης κερδίζει συνεχώς νέο κοινό με την κυκλοφορία κάθε νέου τους δίσκου.

nation-2-1.jpg

Μετά τα “Introduction, Presence” (2020) και “A Way Forward” (2021), δύο δίσκους που αποτέλεσαν για πολλούς ιδανικό soundtrack της πανδημίας, το πολυβραβευμένο “Strange Disciple” (δίσκος της χρονιάς για τo Rough Trade) γνώρισε καθολική αποδοχή και τους χάρισε θέση σε φεστιβάλ όπως το Primavera Sound και το Pitchfork Festival, ενώ οι περιοδείες τους γεμίζουν ολοένα και μεγαλύτερους χώρους.

Στο πρόσφατο “Dance Called Memory” (2025), σε παραγωγή Nick Millhiser (LCD Soundsystem, Holy Ghost!), το συγκρότημα διευρύνει τον ήχο του και πλέον αναδεικνύεται ως το next-big thing της ανεξάρτητης σκηνής.

nol-1080x1350-1.jpg

Follow Nation of Language:

Official Website

Facebook

Instagram

X

YouTube

Spotify

The Flaming Lips

Ακόμα και στον ιδιαίτερο κόσμο του alternative rock, λίγα συγκροτήματα υπήρξαν τόσο τολμηρά, εφευρετικά και ιδιοσυγκρασιακά όσο οι The Flaming Lips. Από την ίδρυσή τους το 1983 στην Οκλαχόμα, έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανήσυχες και δημιουργικές δυνάμεις του αμερικανικού rock.

flaming-lips-press-photo.jpg

Αφού πέρασαν την πρώτη δεκαετία τους ως ένα καλά κρυμμένο μυστικό για τους πιο μυημένους στον εναλλακτικό χώρο του rock ’n’ roll, η κυκλοφορία του “Transmissions From The Satellite Heart” (1993) και η επιτυχία του “She Don’t Use Jelly” τούς σύστησαν στο ευρύτερο κοινό και άνοιξαν τον δρόμο για όσα θα ακολουθούσαν. Στο γύρισμα της χιλιετίας, η μπάντα του Wayne Coyne παρέδωσε δύο δίσκους που θεωρούνται πλέον κομβικά έργα της σύγχρονης rock: το “The Soft Bulletin” (1999) και το βραβευμένο με Grammy “Yoshimi Battles the Pink Robots” (2002).

Έκτοτε, οι Flaming Lips συνέχισαν να εξερευνούν ασταμάτητα νέα μουσικά μονοπάτια, ισορροπώντας ανάμεσα στην pop, την ψυχεδέλεια και την avant–garde, ενώ συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες όπως η Miley Cyrus, ο Chris Martin, οι Chemical Brothers και η Yoko Ono. Με 22 studio albums και δεκάδες πειραματικά projects, το συγκρότημα παραμένει μια αστείρευτη δημιουργική δύναμη –από τις πιο τολμηρές και αυθεντικά πρωτότυπες μπάντες της γενιάς τους.

fl-1400x1400-2-1.jpg

Jehnny Beth

Από την εκρηκτική της παρουσία ως frontwoman των Savages –της υποψήφιας για Mercury Prize post-punk μπάντας που έγινε γνωστή για τις φορτισμένες ζωντανές εμφανίσεις της– η Jehnny Beth έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανήσυχες και πολυδιάστατες δημιουργούς της σύγχρονης σκηνής. Το solo ντεμπούτο της “To Love Is To Live” (2020), επέκτεινε θεαματικά το καλλιτεχνικό της όραμα: τολμηρό, κινηματογραφικό και βαθιά συναισθηματικό.

jb-1400x1400-1.jpg

Έκτοτε, η Beth έχει πολλαπλασιάσει τις συνεργασίες της (Idles, Gorillaz, Sextile, Bobby Gillespie), ενώ παράλληλα συνεχίζει με επιτυχία την πορεία της στην υποκριτική, με χαρακτηριστικές εμφανίσεις στα “Paris, 13th District” του Audiard και το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα και Όσκαρ “Anatomy of a Fall” της Justine Triet. Το 2020 δημιούργησε τη σειρά ECHOES, δίνοντας βήμα σε ανερχόμενους καλλιτέχνες όπως οι Wet Leg, Fontaines D.C. και Kneecap.

Το 2022 επέστρεψε στη σκηνή με τους IDLES, περιόδευσε με τους Depeche Mode στην Ευρώπη και συνόδευσε τους Queens of the Stone Age στις ΗΠΑ, όπου οι εμφανίσεις της σε hardcore και metal φεστιβάλ αναζωπύρωσαν μια νέα δημιουργική φωτιά. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, μαζί με τον στενό της συνεργάτη Johnny Hostile, δημιούργησε το “You Heartbreaker, You”, τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο που κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο.

Follow Jehnny Beth: Official Website

Η διάθεση των εισιτηρίων για την εμφάνιση των David Byrne, Nation of Language & more tba συνεχίζεται προς 45€. Η βραδιά με τους Gorillaz, The Flaming Lips, Jehnny Beth είναι ήδη sold-out.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snf.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Περισσότερα για το Release Athens 2026

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το Release Athens έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα της χώρας. Φέτος, γιορτάζοντας 10 χρόνια ζωής, το φεστιβάλ επιστρέφει στην Πλατεία Νερού, για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

Στη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε, το Release Athens φιλοξένησε κορυφαία ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος όπως οι Arctic Monkeys, Iggy Pop, Massive Attack, Pulp, Slipknot, The Offspring, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, The Prodigy, Judas Priest, London Grammar, Alice In Chains και Liam Gallagher, ανάμεσα σε πολλούς ακόμα.

Με σύνθημά του το "Making Memories Together", το φεστιβάλ παραμένει πιστό στο όραμα που το οδηγεί από την πρώτη στιγμή: να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες όπου καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές γράφουν μαζί τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Follow Release Athens:

Official Website

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

Spotify

Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026

Το SNF Nostos 2026 θα γιορτάσει τη δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μόνο μία από τις πτυχές αυτής της πολυσυλλεκτικής, ανοιχτής διοργάνωσης. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος πρακτικά και από κοντά.

Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το κεντρικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη δράση του Ιδρύματος, ειδικά σχεδιασμένες για τη διοργάνωση παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ένα μαγικό διάλειμμα και άλλα πολλά που θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στο έτος. Stay tuned!

Follow SNF Nostos:

Official Website

Instagram

Facebook

Linkedin

YouTube

X

TikTok



