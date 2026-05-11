To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

Snapshot Οι Metallica ευχαρίστησαν το ελληνικό κοινό για τη συμμετοχή του στη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ, όπου σημειώθηκε νέο ρεκόρ με 90.000 θεατές.

Η συναυλία του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας αποτέλεσε την έναρξη του σκέλους της περιοδείας M72 World Tour.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε μικροσεισμικές δονήσεις στο ΟΑΚΑ που προκλήθηκαν από τον συγχρονισμένο χορό και τα πηδήματα των θεατών.

Το φαινόμενο των μικρών σεισμικών δονήσεων κατά τη συναυλία, γνωστό ως «concert quakes», αποδεικνύει την έντονη συμμετοχή και κίνηση του κοινού. Snapshot powered by AI

Με ανάρτησή τους στα social media οι Metallica εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τα όσα έζησαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, ενημερώνοντας παράλληλα πως σημειώθηκε νέο ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές!

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη #MetallicaFamily στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας... το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδείας #M72 World Tour», ανέφεραν οι Metallica.

Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

Σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία που σημάδεψε την Αθήνα, οι Metallica κατάφεραν να προκαλέσουν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «concert quakes», επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου.

Κατά την εκρηκτική συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεκάδες χιλιάδες θεατές κινούνταν συγχρονισμένα, γεγονός που προκάλεσε ασθενείς σεισμικές δονήσεις.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολούθησε το γεγονός σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας μικρές δονήσεις στο έδαφος που προέρχονταν από το συντονισμένο χορό και τα πηδήματα του κοινού.

Αυτό το φαινόμενο, που έχει καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες παγκοσμίως, αποκαλείται «concert quakes» και αναφέρεται στις μικρές σεισμικές δονήσεις που προκαλούνται όταν χιλιάδες θεατές κινούνται ταυτόχρονα με ρυθμό.