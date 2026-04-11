Περάσαμε μια νυχτερινή βάρδια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Τι συμβαίνει στη σκοτεινή Αθήνα

Φωτογραφίες/βίντεο: Νίκος Ραζής

Η σειρήνα ουρλιάζει και το ασθενοφόρο τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους δρόμους της Αθήνας, που δεν αδειάζουν πια ούτε τη νύχτα. Η εγκληματικότητα, τα τροχαία, αλλά και οι πράξεις απόγνωσης και απελπισίας, συμβαίνουν συνήθως όταν τα φώτα χαμηλώνουν, όταν τα μάτια που παρατηρούν είναι λιγότερα. Και τότε, για κάποιους ξεκινά μια πραγματική μάχη.

Μια μάχη κυρίως απέναντι στον χρόνο, αλλά και στον κακό μας εαυτό ως κοινωνία, με σπουδαίο όμως έπαθλο, τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Κι όποιος πολεμά, ξέρει, ότι κάποιες φορές θα κερδίσει, άλλες όμως θα χάσει. Το σημαντικό είναι να παραμείνει στην πρώτη γραμμή.

Το Newsbomb ακολούθησε μια νυχτερινή βάρδια με αυτούς ακριβώς που συχνά αποκαλούμε ήρωες της πρώτης αυτής γραμμής, τους διασώστες του ΕΚΑΒ Γιώργο Κλιάφα και Ιωάννα Ξουργιά, οι οποίοι μας φιλοξένησαν στο ασθενοφόρο τους.

Η ένταση ξεκινά από το πρώτο λεπτό - η φωνή από το κέντρο δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις. Πρώτη κλήση: οδός Κυψέλης. Τραυματισμός γυναίκας με μηχανή, έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ. Το ασθενοφόρο φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι διασώστες κατεβαίνουν, προσεγγίζουν γρήγορα την τραυματία, ελέγχουν την κατάστασή της. Οι κινήσεις τους είναι κοφτές, απόλυτα συντονισμένες. Φορείο, ακινητοποίηση, άμεση μεταφορά. Ελάχιστα λόγια, αφού ο Γιώργος και η Ιωάννα φαίνεται ότι επικοινωνούν με τα μάτια. Η τραυματίας μεταφέρεται στο «Γεννημάτας», αλλά οι διασώστες δεν έχουν πολύ χρόνο να το συζητήσουν.

Νέα κλήση, η πόρτα κλείνει, οι σειρήνες στο «on» και το ασθενοφόρο ξεκινά ξανά. Αυτή τη φορά πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό - τόσο, ώστε να διανύσουμε την απόσταση Παπάγου-Πατήσια σε λιγότερα από 15 λεπτά.

«Άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο». Φτάνουμε σχεδόν μαζί με το περιπολικό.

Στο σημείο, ένας 28χρονος άνδρας, υπήκοος Γκάνας, είναι πεσμένος στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας. Οι γονείς του δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Ο ίδιος σφαδάζει, οι αστυνομικοί ανοίγουν χώρο για τους διασώστες.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Και μετά, όλα κινούνται ταυτόχρονα. Οι διασώστες πέφτουν πάνω από τον τραυματία, ελέγχουν αναπνοή και σφυγμό, ξεκινούν τη σταθεροποίηση. «Προσοχή στο κεφάλι», «κράτα τον σταθερό». Η ακινητοποίηση γίνεται με ακρίβεια.

Το φορείο σηκώνεται προσεκτικά. Μέσα στο ασθενοφόρο, η μάχη συνεχίζεται. Κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο. «Θα ζήσει, αλλά είναι άσχημα», μας εξηγεί κοφτά ο Γιώργος, λίγο πριν παραδοθεί ο ασθενής.

Εδώ, αναγκαστική ανάπαυλα, η καμπίνα του ασθενοφόρου πρέπει να καθαριστεί από τα αίματα. Σε αυτή τη συγκυρία, βρίσκουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για λίγο με τους νεαρούς διασώστες.

Γιατί επέλεξαν να κάνουν αυτή τη δουλειά, ποιο είναι το περιστατικό που θα θυμούνται για πάντα, από τι παίρνουν «τέρψη» και τι τους θυμώνει, πώς νιώθουν όταν η μάχη τελειώνει και βγάζουν τη στολή... Μας απαντούν πρόθυμα σε όλα, αλλά η νύχτα κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει.

Νέα κλήση. Αυτή τη φορά, ένα περιστατικό που εξελίσσεται σιωπηλά. Γυναίκα έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών, σε απόπειρα αυτοκτονίας. Το σήμα δόθηκε μετά από τηλεφώνημα φίλης της, που ανησύχησε και ειδοποίησε εγκαίρως.

Το πλήρωμα φτάνει γρήγορα. Οι διασώστες μπαίνουν στον χώρο, εντοπίζουν τη γυναίκα και ξεκινούν άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Η μεταφορά γίνεται χωρίς καθυστέρηση. «Θα ζήσει, αν και δυστυχώς δεν το θέλει. Η μοναξιά σκοτώνει», μας εξηγούν, κι ενώ το... επίσης ακούραστο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ καλεί το ασθενοφόρο να σπεύσει σε νέο τροχαίο με μηχανή στα Ιλίσια.

Η βάρδια κάποια στιγμή, που εμάς μας φάνηκε αιώνας, τελειώνει και η πόλη αρχίζει να ξυπνά. Οι δρόμοι γεμίζουν, η καθημερινότητα επιστρέφει. Όμως για εκείνους που πέρασαν τη νύχτα στο ασθενοφόρο, τίποτα δεν είναι ακριβώς ίδιο. Γιατί κάθε βάρδια αφήνει το δικό της αποτύπωμα — μια υπενθύμιση ότι, την ώρα που οι περισσότεροι κοιμούνται, κάποιοι άλλοι δίνουν μάχες που σπάνια βλέπουν το φως της ημέρας. Μάχες ζωής και θανάτου.

Τους ευχαριστούμε. Είναι οι ήρωες της πρώτης γραμμής.

