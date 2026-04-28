Τζορτζ Κλούνεϊ: Δέχεται επικρίσεις επειδή υπερασπίστηκε τον Κίμελ - «Είσαι ένας γκρινιάρης γέρος»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, καθώς υπερασπίστηκε τον κωμικό Τζίμι Κίμελ και το επίμαχο αστείο του ότι η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ μοιάζει με «μέλλουσα χήρα» - το οποίο ειπώθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ.

Ο ένθερμος υποστηρικτής των Δημοκρατικών, 64 ετών, προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο όταν είπε ότι «τα αστεία είναι αστεία» το βράδυ της Δευτέρας, αφού ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Κίμελ. «Ο Τζίμι είναι κωμικός και θα έλεγα ότι η Καρολάιν Λίβιτ δεν εννοούσε ότι πρέπει να πέφτουν πυροβολισμοί», δήλωσε ο Κλούνεϊ στην 51η Γκαλά Απονομής των Βραβείων Τσάπλιν, όπως ανέφερε το Variety .

«Έκανε ένα αστείο. Εντάξει. Ασπάζεσαι αυτή την πλευρά και λες, "Λοιπόν, τα αστεία είναι αστεία". Αλλά η ρητορική είναι λίγο επικίνδυνη. Και την έχουμε δει πολύ τελευταία.» Ο επικριτής του Τραμπ, Κλούνεϊ, είπε ότι «δεν υπάρχει χώρος» για τη βία που ξέσπασε στην γκαλά της Ουάσινγκτον, προτού προσθέσει: «Ούτε υπάρχει χώρος για αυτό το είδος βίας που εκδηλώθηκε στη Μινεσότα με τον Άλεξ Πρέτι ή τη Ρενέ Γκουντ».

Οι επικριτές δεν έχασαν χρόνο και έφεραν στο προσκήνιο τις κατηγορίες για απάτη στις οποίες εμπλέκεται το Southern Poverty Law Center για να επιτεθούν στον Κλούνεϊ. Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Άμαλ, 48 ετών, δώρισαν 1 εκατομμύριο δολάρια στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό μέσω του ιδρύματός τους, The Clooney Foundation for Justice, τον Αύγουστο του 2017 — 10 ημέρες μετά τα επεισόδια βίας στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια.

«Είναι διαταραγμένος ή απλώς χαζός;» χλεύασε ένας κριτικός. «Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι άσχετος. Είναι ένας γκρινιάρης, γέρος», είπε ένας άλλος, επιτιθέμενος στον πρωταγωνιστή του «Ocean's Eleven». «Ποτέ δεν ήταν πολύ έξυπνος και δεν έχει καμία σοφία να μεταδώσει στις νεότερες γενιές».

«Η Αμερική μπορεί να κοιμηθεί ήσυχη απόψε γνωρίζοντας ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει εκφράσει την άποψή του», χλεύασε ένας τρίτος χρήστης του X. Η τελευταία παρέμβαση του Κλούνεϊ αποδείχθηκε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για κάποιους. «Ώρα να ακυρώσουμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Για πάντα!», έγραψε ένας χρήστης του X. «Δεν θα ξαναδώ ποτέ καμία από τις ταινίες του».

Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια σημειωτέον έχουν πρωτοστατήσει στις εκκλήσεις για την απόλυση του Κίμελ λόγω του αστείου που έκανε στο σκετς του, όπου χλεύαζε το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. «Η πρώτη μας κυρία, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα», είπε η Κίμελ.

Ο Κίμελ υπερασπίστηκε το αστείο του το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Προέδρου Τραμπ, αλλά αφορούσε όπως είπε «τη διαφορά ηλικίας [της Μελάνια] και την έκφραση χαράς που βλέπουμε στο πρόσωπό της» κάθε φορά που αυτή και ο Τραμπ είναι μαζί.

Οι Τραμπ δεν θεώρησαν το αστείο του Κίμελ χιουμοριστικό - με τη Μελάνια να ισχυρίζεται ότι το «μίσος και βίαιη ρητορική του κωμικού έχουν ως στόχο να διχάσουν τη χώρα μας». «Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία - τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική», έγραψε στο X. «Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να σπέρνουν μίσος. Δειλός, ο Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον προστατεύει. Φτάνει πια.»

«Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές η ηγεσία του ABC θα επιτρέψει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Kίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;»

Ο Τραμπ απαίτησε επίσης από το ABC, το οποίο μεταδίδει την εκπομπή του Κίμελ, να απολύσει αμέσως τον κωμικό . «Ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC», έγραψε ο πρόεδρος σε μια ανάρτηση στο Truth Social , επαναλαμβάνοντας την έκκληση που απηύθυνε η πρώτη κυρία.

