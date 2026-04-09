Κλούνεϊ σε Τραμπ: Έγκλημα πολέμου οι απειλές στο Ιράν - «Έγκλημα είναι οι απαίσιες ταινίες σου»

Φουντώνει το σίριαλ της αντιπαράθεσης του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Λευκού Οίκου με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να επικρίνει την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε ομιλία του σε 3.000 μαθητές λυκείου στο Κούνεο της Ιταλίας, ο Κλούνεϊ δήλωσε χθες (8/4) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέπραξε έγκλημα πολέμου με την απειλή του.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μία χαρά», είπε ο 64χρονος στους φοιτητές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη. «Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να καταστρέψει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Μπορείς να έχεις συντηρητικές απόψεις, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας και δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε».

Απαντώντας, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στον Independent : «Ο μόνος που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τις απαίσιες ταινίες του και την απαίσια υποκριτική του ικανότητα».

Σε δήλωσή του στο Deadline την Τετάρτη, ο Κλούνεϊ δήλωσε: «Οικογένειες χάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παιδιά καίγονται. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Αυτή είναι μια στιγμή για έντονη συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα. Όχι για παιδικές ύβρεις. Θα ξεκινήσω εγώ. Έγκλημα πολέμου καταγγέλλεται όταν υπάρχει πρόθεση φυσικής καταστροφής ενός έθνους, όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης. Ποια είναι η υπεράσπιση της κυβέρνησης; [εκτός από το ότι με αποκαλεί αποτυχημένο ηθοποιό, με το οποίο συμφωνώ ευχαρίστως, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο Batman and Robin ;]».

Ο Κλούνεϊ, μακροχρόνιος υποστηρικτής και χορηγός των Δημοκρατικών, έχει εκφράσει ανοιχτά την πολιτική του εδώ και δεκαετίες, συχνά παρουσιάζοντας την ειλικρίνειά του ως ηθική ευθύνη που απορρέει από την ανατροφή του από τον δημοσιογράφο πατέρα του και τον γάμο του με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Το 2025 έγινε πρωτοσέλιδο όταν έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times προτρέποντας τον τότε πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

Παρά το χάσμα μεταξύ των πολιτικών τους πεποιθήσεων, ο Κλούνεϊ έχει πει πως κάποτε είχε καλές σχέσεις με τον Τραμπ πριν από την προεδρία του, δηλώνοντας στο Variety πέρυσι : «Τον γνώριζα πολύ καλά. Με έπαιρνε τηλέφωνο πολύ συχνά και προσπάθησε να με βοηθήσει να μπω σε ένα νοσοκομείο μια φορά για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον πετύχαινα σε κλαμπ και σε εστιατόρια. Είναι πολύ πλακατζής. Ε, ήταν. Όλα αυτά άλλαξαν».

Ο Τραμπ, που δεν είναι γνωστός για την ανοχή του στις επικρίσεις, αντιδρά συχνά στα πυρά που δέχεται από το Χόλιγουντ, έναν κόσμο στον οποίο προσπάθησε να εισέλθει μέσω εμφανίσεων και τηλεοπτικών ριάλιτι. Έχει αντιδράσει ιδιαίτερα στις επικρίσεις του Κλούνεϊ όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλώντας τον «σταρ του κινηματογράφου δεύτερης κατηγορίας» , «ηθοποιό τρίτης κατηγορίας» , «ηθοποιό ψεύτικων ταινιών» που «ποτέ δεν πλησίασε στο να κάνει μια σπουδαία ταινία» και «πισώπλατό μαχαιροβγάλτη» .

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση της Γαλλίας να χορηγήσει στον ηθοποιό και την οικογένειά του τη γαλλική υπηκοότητα, αποκαλώντας τους Κλούνεϊ «δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνωστικούς όλων των εποχών». «Ο Κλούνεϊ έλαβε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική παρά για τις πολύ λίγες και εντελώς μέτριες ταινίες του», πρόσθεσε ο πρόεδρος . «Δεν ήταν καθόλου σταρ του κινηματογράφου, ήταν απλώς ένας μέσος άνθρωπος που παραπονιόταν, συνεχώς, για την κοινή λογική στην πολιτική».

Απαντώντας, και αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, ο Κλούνεϊ δήλωσε στο Hollywood Reporter : «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο».

