Πάτρα: Στο νοσοκομείο ανήλικο κορίτσι υπό την επήρεια αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα (29/03), στην Πάτρα, δύο άνδρες εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Οι κατηγορούμενοι, ως υπεύθυνος και ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέτρεψαν την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε κορίτσι 15 ετών.

Η ανήλικη βρέθηκε υπό επήρεια μέθης σε πεζόδρομο στην Πάτρα και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση εις βάρος της μητέρας της ανήλικης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πατρών.