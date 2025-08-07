Κίνα: Δύτης εγκλωβισμένος σε σπήλαιο για 5 μέρες - Επέζησε τρώγοντας ωμό ψάρι

Ένας δύτης στην Κίνα βούτηξε στο ποτάμι με τον φίλο του και εξαφανίστηκε πέντε λεπτά αργότερα. Ο φίλος του κάλεσε τους διασώστες, αλλά η αναζήτηση ήταν ανεπιτυχής στην αρχή.

Αργότερα αποδείχθηκε, σύμφωνα με τη South China Morning Post, ότι ο δύτης κολύμπησε σε μια υποβρύχια σπηλιά, η είσοδος της οποίας βρίσκεται σε βάθος 9 μέτρων και χάθηκε.

Ο Wang κατάφερε να επιβιώσει επειδή βρήκε έναν μικρό θύλακα αέρα εκεί που του επέτρεπε να αναπνέει. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχασε εντελώς την αίσθηση του χρόνου και όλο αυτό το διάστημα έτρωγε ωμά ψάρια που έπιανε εκεί.

Όταν βρέθηκε από τους διασώστες ο δύτης έχει μόνο το 4% του οξυγόνου στη δεξαμενή.

Σύμφωνα με τον ίδιο βρέθηκε κατά λάθος στη σπηλιά και έχασε εντελώς την αίσθηση του χρόνου.