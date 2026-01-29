Η Sydney Sweeney «ανεβάζει τη θερμοκρασία» ποζάροντας με μπορντό δαντελένια εσώρουχα

Η φωτογράφιση έρχεται λίγες ημέρες μετά το περιβόητο γύρισμα της ηθοποιού στη «Πινακίδα του Hollywood» που ξεσήκωσε αντιδράσεις

Η Sydney Sweeney «ανεβάζει τη θερμοκρασία» ποζάροντας με μπορντό δαντελένια εσώρουχα

Η Sydney Sweeney 

AP
Η Sydney Sweeney μαγνήτισε όλα τα βλέμματα, αναδεικνύοντας τις εντυπωσιακές καμπύλες της με ένα μπορντό σετ δαντελένιων εσωρούχων, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της σειράς SYRN.

Η 28χρονη ηθοποιός πόζαρε αισθησιακά μπροστά σε ένα vintage αυτοκίνητο έξω από το United Artists Theatre στο Downtown Los Angeles. Το look ολοκληρώθηκε με ένα μοβ γούνινο παλτό ριγμένο στους ώμους, ψηλοτάκουνες γόβες και oversized γυαλιά ηλίου, αποπνέοντας λάμψη του κλασικού Hollywood.

sweeney.jpg

Instagram

Η debut συλλογή της φέρει τον τίτλο Seductress και, όπως εξηγεί η ίδια, είναι «τολμηρή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και χωρίς απολογίες», δίνοντας έμφαση στη δύναμη και την επιθυμία, με τους δικούς σου όρους. Η Sweeney αποκάλυψε πως η ιδέα για τη δημιουργία της SYRN γεννήθηκε από τη δική της απογοήτευση με τα εσώρουχα που «κόβουν», πιέζουν ή απλώς δεν καταλαβαίνουν το γυναικείο σώμα.

https://www.instagram.com/p/DUDwJEUFF6o/

«Ήθελα να δημιουργήσω έναν κόσμο και ένα συναίσθημα. Ένα brand εσωρούχων που να καταλαβαίνει τις γυναίκες, όχι να τους μιλά αφ’ υψηλού», δήλωσε στο Elle. «Η SYRN είναι για την αυτοπεποίθηση χωρίς πίεση — να νιώθεις sexy, δυναμική, απαλή, παιχνιδιάρα ή όλα μαζί, ανάλογα με τη μέρα».

Ωστόσο, μια πρόσφατη προωθητική ενέργεια για το brand φαίνεται πως την έφερε σε νομικές περιπέτειες. Η ηθοποιός φέρεται να σκαρφάλωσε στο εμβληματικό Hollywood Sign κατά τη διάρκεια νυχτερινού γυρίσματος, κρεμώντας σουτιέν σαν αυτοσχέδια μπουγάδα, στο πλαίσιο promo για τη νέα συλλογή.

Παρότι η παραγωγή είχε εξασφαλίσει άδεια γυρισμάτων από το FilmLA, οι αρμόδιοι φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν υπήρχε έγκριση για επαφή ή αλλοίωση του μνημείου, ενώ απαιτείται ξεχωριστή άδεια για εμπορική χρήση της εικόνας του Hollywood Sign.

Το stunt χαρακτηρίστηκε «μη εξουσιοδοτημένο» από το Hollywood Chamber of Commerce, ενώ τα εσώρουχα απομακρύνθηκαν λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων. Παραμένει άγνωστο αν το υλικό θα χρησιμοποιηθεί τελικά, καθώς οποιαδήποτε εμπορική αξιοποίησή του θα απαιτούσε εκ των υστέρων έγκριση.

Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι σίγουρο: η Sydney Sweeney ξέρει πώς να προκαλεί συζήτηση — τόσο με το στιλ της όσο και με τις επιχειρηματικές της κινήσεις.

