Ο τραγουδιστής Ray J αποκάλυψε ότι έχει μόνο λίγους μήνες ζωής - «Η καρδιά μου έχει τελειώσει»

Ο Ray J δίνει αυτή τη στιγμή τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως λαμβάνει οκτώ διαφορετικά φάρμακα, λόγω σοβαρού κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας.

Μιλώντας στο TMZ, ανέφερε ότι βρίσκεται σε «αυστηρή κατάκλιση», ενώ οι γιατροί του έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα και το αλκοόλ.

? Ray J says doctors told him he has just months to live.



What we know: https://t.co/jui2tFfvRG pic.twitter.com/QUjB94tAZF

— TMZ (@TMZ) January 28, 2026



Ο 45χρονος καλλιτέχνης, που πρόσφατα συγκλόνισε δηλώνοντας πως οι γιατροί του έδωσαν μόνο λίγους μήνες ζωής, αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να του τοποθετηθεί βηματοδότης ή απινιδωτής, κάτι που θα ξεκαθαρίσει στο επόμενο ιατρικό ραντεβού του σε δύο εβδομάδες. Παράλληλα, σκέφτεται ακόμα και να ταξιδέψει στην Αϊτή για εναλλακτική θεραπεία.

Ο Ray J / AP

«Η καρδιά μου είναι μαύρη. Χτυπάει μόνο στο 60%. Είναι σαν να έχει τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος πως για χρόνια πίεζε τον εαυτό του στα άκρα. Όπως εξομολογήθηκε, κατανάλωνε τεράστιες ποσότητες αλκοόλ — μέχρι και τέσσερα ή πέντε μπουκάλια την ημέρα, πιστεύοντας ότι ήταν άτρωτος. «Νόμιζα ότι μπορούσα να τα αντέξω όλα. Δεν μπορούσα. Μου μείωσε τον χρόνο μου εδώ», είπε με ειλικρίνεια.

Σε φορτισμένο τόνο, αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, λέγοντας πως θέλει να ξέρει ότι η πρώην σύντροφός του Princess Love και τα παιδιά τους θα είναι καλά. «Έκανα το καθήκον μου. Και όταν τελειώσει όλο αυτό, να με κάψετε, όχι να με θάψετε», πρόσθεσε.

https://www.instagram.com/reel/DT7b0cBl54o/

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ray J αποκάλυψε ότι νοσηλεύτηκε και «παραλίγο να πεθάνει», με τα προβλήματα υγείας του να περιλαμβάνουν σοβαρή πνευμονία και έντονους καρδιακούς πόνους — καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, προσπαθεί να παραμείνει αισιόδοξος, ευχαριστώντας δημόσια τον κόσμο για τις προσευχές και τη στήριξή του. Ωστόσο, παραδέχτηκε πως το γεγονός ότι δεν μπορεί να δει τα παιδιά του λόγω ποινικής εντολής προστασίας τον «τσάκισε» και τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής.

Ο Ray J / AP

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για περιστατικό με όπλο κατά τη διάρκεια livestream, αλλά αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα με εγγύηση 50.000 δολαρίων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ray J προκάλεσε σοκ στους followers του γράφοντας πως «το 2027 μάλλον δεν θα με βρει εδώ», αφήνοντας να εννοηθεί πόσο σοβαρό είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

