Ο Μαρκ Άντονι περιμένει το 8ο παιδί του - Έγκυος η σύντροφός του, Νάντια Φερέιρα

Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, ανακοινώνοντας την Τετάρτη (28/1) ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Το ζευγάρι αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα με κοινή ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας ότι ο γιος τους «Μαρκίτο θα γίνει μεγάλος αδελφός». Στη φωτογραφία που μοιράστηκαν, τα χέρια τους –μαζί με το χεράκι του γιου τους– ακουμπούν τρυφερά την φουσκωμένη κοιλιά της Φερέιρα. Στη λεζάντα, γραμμένη στα ισπανικά, σημείωσαν ότι η επέτειός τους είναι ένα δώρο και ότι «ο Θεός είναι μεγάλος».

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής του «Vivir mi Vida» παντρεύτηκε το μοντέλο και πρώην «Μις Παραγουάη», καθώς και αναπληρωματική «Μις Υφήλιος 2021»τον Ιανουάριο του 2023, σε έναν λαμπερό γάμο στο Μαϊάμι. Κουμπάρος ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ στη λίστα καλεσμένων περιλαμβάνονταν ονόματα όπως η Σάλμα Χάγιεκ, ο Λιν-Μανουέλ Μιράντα και ο Λουίς Φόνσι.

Το παιδί που περιμένουν θα είναι το όγδοο για τον Άντονι. Ο μουσικός, με πραγματικό όνομα Μάρκο Αντόνιο Μουνίς, έχει δύο ενήλικα παιδιά με την πρώην σύντροφό του Ντέμπι Ροσάδο, άλλα δύο από τον γάμο του με την πρώην «Μις Υφήλιο» Νταϊανάρα Τόρες, καθώς και δίδυμα από τον γάμο του με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο Μαρκ Άντονι με τη σύντροφό του, Νάντια Φερέιρα / AP

Παράλληλα με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ο Άντονι άφησε να εννοηθεί μια επερχόμενη μουσική συνεργασία με τη Νάθι Πελούσο. Οι δύο βραβευμένοι με Grammy δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο τραγουδούν και χορεύουν σε στούντιο, καλώντας το κοινό να κάνει pre-save στο νέο τους τραγούδι με τίτλο «Como En El Idilio».

Ο Άντονι προϊδέασε επίσης για τα επόμενα μουσικά του σχέδια, αναρτώντας την Τρίτη ένα ασπρόμαυρο βίντεο από στούντιο ηχογράφησης με μουσικούς. Το κλιπ έκλεινε απλώς με τη φράση: «Feb 06».

Το νέο αυτό μουσικό εγχείρημα αναμένεται να κυκλοφορήσει μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της residency του στο Fontainebleau Las Vegas. Η σειρά συναυλιών με τίτλο Vegas My Way περιλαμβάνει 10 ζωντανές εμφανίσεις και ξεκινά στις 13 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες και ημερομηνίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της residency.

