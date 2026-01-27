Kate Hudson: Εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι με statement look γεμάτο λάμψη

Η Kate Hudson έκανε μια άκρως λαμπερή εμφάνιση, πλάι στην Poppy Delevingne και την Elizabeth Debicki, στο show του Giorgio Armani, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η 46χρονη ηθοποιός ηγήθηκε της star-studded λίστας καλεσμένων στο Giorgio Armani Haute Couture Spring/Summer 2026 show την Τρίτη, κλέβοντας τις εντυπώσεις με ένα statement look γεμάτο glam.

Good times never seemed so good. Just ask Kate Hudson at Giorgio Armani Privé's Paris Fashion Week show. ? (?: Getty) pic.twitter.com/jXEvD5UOTy — E! News (@enews) January 28, 2026

Η Kate επέλεξε μια ροζ-μαύρη μπλούζα με παγιέτες και φερμουάρ, με βαθύ ντεκολτέ, την οποία συνδύασε με μαύρο, αστραφτερό παντελόνι σε φαρδιά γραμμή. Τα μαλλιά της ήταν κομψά πιασμένα πίσω από τα αυτιά, αναδεικνύοντας ένα ζευγάρι διαμαντένιους και ασημένιους κρίκους.

Στο ίδιο show παρευρέθηκε και η Poppy Delevingne και αδελφή της Cara Delevingne. Η Poppy επέλεξε ένα mini φόρεμα με μαύρες παγιέτες, cut-out στο μπούστο, το οποίο συνδύασε με σατέν μαύρο μακρύ σακάκι ριγμένο στους ώμους και ψηλοτάκουνα stilettos. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα sleek προς τα πίσω, ολοκληρώνοντας το edgy glam αποτέλεσμα.

Kate Hudson attends Giorgio Armani Privé Haute Couture Week Spring/Summer 2026 At Paris Fashion Week i pic.twitter.com/ADQgQyoBnp — More Culture Less Pop (@culturelesspop) January 28, 2026

Η εμφάνιση της Kate Hudson έρχεται λίγο μετά τη μεγάλη της επιτυχία, καθώς έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Claire Sardina στην ταινία «Song Sung Blue». Πρόκειται για την πρώτη της οσκαρική υποψηφιότητα μετά από 25 χρόνια, από τότε που ήταν μόλις 21 ετών και είχε προταθεί για Β’ Γυναικείο Ρόλο στο «Almost Famous».

Η Kate Hudson στην ταινία «Song Sung Blue» / AP

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η Kate πρωταγωνίστησε σε επιτυχίες όπως το «How To Lose A Guy In 10 Days», «Fool’s Gold», «Bride Wars» και «Glass Onion: A Knives Out Mystery», ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί δυναμικά και στη μουσική, κυκλοφορώντας το άλμπουμ Glorious το 2024 και εμφανιζόμενη σε φεστιβάλ — εμπειρία που τη βοήθησε ιδιαίτερα στον ρόλο της, όπου ερμηνεύει τραγούδια του Neil Diamond.

Η Kate Hudson / AP

Παρότι η υποψηφιότητά της προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, ειδικά λόγω της απουσίας της Cynthia Erivo από τη λίστα, η Kate παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής awards season. Να σημειωθεί ότι το «Song Sung Blue» απέσπασε μόνο αυτή τη μία οσκαρική υποψηφιότητα.

Η ταινία βασίζεται σε ντοκιμαντέρ του 2008 και αφηγείται την αληθινή ιστορία του Mike και της Claire Sardina, ενός ζευγαριού από το Μιλγουόκι που δημιούργησε το tribute act Lightning and Thunder, αφιερωμένο στους Neil Diamond και Patsy Cline, με τον Hugh Jackman να συμπρωταγωνιστεί στον ρόλο του Mike Sardina.

Η Kate Hudson / AP

Το ταλέντο κυλά στο αίμα της οικογένειας, αφού η μητέρα της, Goldie Hawn, έχει κερδίσει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Cactus Flower (1969) και έχει υπάρξει επίσης υποψήφια για Α’ Γυναικείο Ρόλο στο Private Benjamin.

