Μπρους Γουίλις: «Δεν ξέρει ότι έχει άνοια - Δεν το συνειδητοποίησε ποτέ», λέει η σύζυγός του

Χαρούμενη επειδή ο 70χρονος ηθοποιός ποτέ δεν κατάλαβε την κατάσταση της υγείας του, δηλώνει η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις.

Μπρους Γουίλις: «Δεν ξέρει ότι έχει άνοια - Δεν το συνειδητοποίησε ποτέ», λέει η σύζυγός του
Για την ασθένεια του Μπρους Γουίλις και την κατάσταση του σήμερα μίλησε η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η σύζυγος του ηθοποιού έδωσε συνέντευξη σε podcast και αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις ποτέ δεν συνέδεσε τα κομμάτια της διάγνωσής του με μετωποκροταφική άνοια.

«Ο Μπρους δεν το συνειδητοποίησε ποτέ, ποτέ. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλό και το κακό της υπόθεσης, ότι δεν συνειδητοποίησε ποτέ ότι είχε αυτή την ασθένεια, και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν το ξέρει», είπε η 47χρονη.

Bruce Willis,Emma Heming Willis

Φωτ. Αρχείου - Ο Μπρους Γουίλις και η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, στην πρεμιέρα της ταινίας «Motherless Brooklyn» στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, στις 11 Οκτωβρίο 2019.

Charles Sykes/Invision/AP

Σύμφωνα με την Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, ο ηθοποιός πάσχει από ανοσογνωσία, δηλαδή από μία νευρολογική κατάσταση στην οποία ο ασθενής δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή να έχει επίγνωση της πάθηση που έχει. «Είναι όταν ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι του συμβαίνει», ανέφερε η 47χρονη και πρόσθεσε ότι οι ασθενείς με ανοσογνωσία «πιστεύουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό».

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορεί να είναι σε άρνηση, ότι δεν θέλουν να πάνε στο γιατρό επειδή λένε ’είμαι καλά, είμαι καλά’, αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι η ανοσογνωσία. Δεν είναι άρνηση. Απλώς ο εγκέφαλός τους αλλάζει. Αυτό είναι μέρος της νόσου», εξήγησε η σύζυγος του ηθοποιού.

https://www.instagram.com/p/DUDW1JLkk8x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο η 47χρονη είπε ότι Μπρους Γουίλις «εξακολουθεί να είναι πολύ παρών στο σώμα του» ενώ ανέφερε ότι όσο προχωράει η ασθένεια του τόσο η οικογένεια προσαρμόζεται μαζί του.

«Έχει έναν τρόπο να συνδέεται μαζί μου, με τα παιδιά μας, που μπορεί να μην είναι ο ίδιος με τον τρόπο που εσείς συνδέεστε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, αλλά είναι πολύ όμορφος. Είναι ακόμα πολύ σημαντικός. Απλά είναι διαφορετικός. Απλά μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι», τόνισε η 47χρονη.

bruce.jpg

Oι έφηβες κόρες του Μπρους Γουίλις

Το 2023 η οικογένεια του Μπρους Γουίλις αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια. Πρόκειται για έναν όρο που περιγράφει μια ομάδα εγκεφαλικών διαταραχών οι οποίες προκαλούν ατροφία των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα προβλήματα στην ομιλία, συναισθηματικά προβλήματα και αλλαγές στην προσωπικότητα του πάσχοντος.

