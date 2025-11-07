Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

Ο Μπρους Γουίλις εθεάθη να κρατάει το χέρι του φροντιστή του κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας δημόσιας εμφάνισης την Πέμπτη, εν μέσω της μάχης του με την άνοια. Ο 70χρονος σταρ του «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει», ο οποίος αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022 λόγω της επιδείνωσης της υγείας του, απόλαυσε μια βόλτα στην παραλία του Λος Άντζελες και φαινόταν να είναι σε καλή διάθεση, χαμογελώντας σε κάποιο σημείο.

Ο σταρ του Χόλιγουντ -ο οποίος έχει μετακομίσει από το οικογενειακό του σπίτι σε έναν οίκο φροντίδας όπου έχει δίπλα του μία ομάδα που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα- κρατούσε το χέρι του φροντιστή του καθώς περπατούσαν μαζί. Σε μια στιγμή, ο ασταθής Γουίλις άπλωσε το άλλο του χέρι για να πιάσει το κιγκλίδωμα, φαινομενικά σαν να το χρησιμοποιούσε για στήριξη. Ο ηθοποιός και ο φροντιστής του αργότερα απόλαυσαν μια συζήτηση με τη θέα στον ωκεανό.

Η εμφάνιση αυτή σημειώθηκε μια ημέρα αφότου η πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ , 62 ετών, παρευρέθηκε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών αστέρων που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του στη Νέα Υόρκη . Ο Γουίλις δεν ήταν παρών, καθώς έχει μείνει ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τη διάγνωσή του.

Η οικογένεια του ηθοποιού ανακοίνωσε το 2023 ότι διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια μορφή άνοιας που προκαλεί ταχεία έκπτωση των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την προσωπικότητα και τις γλωσσικές ικανότητες. Η FTD «κατατρώει» τα μέρη του εγκεφάλου που ελέγχουν τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα. Σε αντίθεση με τη νόσο Αλτσχάιμερ, την πιο κοινή μορφή άνοιας, οι ασθενείς δεν χάνουν αμέσως τη μνήμη τους, αλλά αντίθετα υφίστανται αλλαγές στην προσωπικότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου της Πέμπτης, o Γουίλις ήταν ντυμένος casual, με ένα σκούρο γκρι μπλουζάκι, χακί παντελόνι και γκρι αθλητικά παπούτσια. Κάλυψε το κεφάλι του με ένα μπλε καπέλο του μπέιζμπολ και φορούσε ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου.

Τον Αύγουστο, η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, 47 ετών -με την οποία έχει μαζί του δύο κόρες, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν- δήλωσε για πρώτη φορά σε συνέντευξή της ότι ο Γουίλις έχει μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι μακριά από το σπίτι τους, όπου έχει μια ομάδα φροντίδας πλήρους απασχόλησης. Ο Γουίλις έχει επίσης 3 μεγαλύτερες κόρες, την 37χρονη Ράμερ, την 34χρονη Σκάουτ και την 31χρονη Ταλούλα, με την πρώην σύζυγό του Ντέμι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1987 έως το 2000.

Ένα άλλο οικογενειακό άτομο δήλωσε πρόσφατα στην Daily Mail: «Η επιδείνωσή του είναι γρήγορη». Η σύζυγος του Γουίλις συνόδευσε την πρώην σύζυγό του στην τελετή προς τιμήν του την Τετάρτη, εβδομάδες αφότου μοιράστηκε μια σπαρακτική ενημέρωση για το πώς οι μικρές τους κόρες αντιμετωπίζουν την επιδεινούμενη υγεία του. «Νομίζω ότι τα πάνε καλά, αν σκεφτεί κανείς τα πάντα, αλλά είναι δύσκολο», δήλωσε στη Vogue Australia τον Οκτώβριο.

«Πενθούν, τους λείπει τόσο πολύ ο μπαμπάς τους. Χάνει σημαντικά ορόσημα, αυτό είναι δύσκολο για αυτά - αλλά τα παιδιά είναι ανθεκτικά, [αν και] παλιά μισούσα να το ακούω αυτό επειδή οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τι βιώναμε.» Πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν τα παιδιά μου θα ανακάμψουν ποτέ, αλλά μαθαίνουν και το ίδιο κι εγώ». Τον περασμένο μήνα, πηγές κοντά στην οικογένεια αποκάλυψαν ότι η Χέμινγκ Γουίλις αγωνίζεται όχι μόνο να βοηθήσει στη διαχείριση της ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης του σταρ, αλλά και να διαχειριστεί την τεράστια περιουσία του.

Η μετακόμιση του συζύγου της σε ξεχωριστή κατοικία ήταν η καλύτερη απόφαση για την οικογένειά τους, είπε ωστόσο. «Μέσα στη θλίψη και την ταλαιπωρία, ήταν η σωστή κίνηση -για εκείνον, για τα κορίτσια μας, για μένα. Τελικά, μπόρεσα να γίνω ξανά η σύζυγός του. Και αυτό είναι ένα πραγματικό δώρο», μοιράστηκε. Η Έμμα πρόσθεσε ότι αυτό έχει δώσει στον Μπρους μεγαλύτερη ανεξαρτησία, δίνοντάς του την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με φίλους και οικογένεια.

Η πηγή ανέφερε: «Η φροντίδα του Μπρους δεν αφορά μόνο τη διατήρηση της ψυχικής του κατάστασης και τη διασφάλιση ότι μπορεί να αντέξει σωματικά τη μέρα. Περιλαμβάνει επίσης τη φροντίδα της τεράστιας περιουσίας που συγκέντρωσε ως κορυφαίος σταρ του κινηματογράφου». Ο Γουίλις έχει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα, τα οποία φέρεται να έχει τώρα η σύζυγός του, καθώς η άνοιά του είναι πολύ προχωρημένη για να τη διαχειριστεί με την ομάδα του.

