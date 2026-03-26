Σίντνεϊ Σουίνι: Ευχαρίστησε τους Αμερικανούς στρατιώτες - Το μήνυμα για τον αδελφό της

Η Σίντνεϊ Σουίνι ευχήθηκε τα καλύτερα στον αδελφό της που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανάπτυξή του στο εξωτερικό — καθώς δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες υπηρετούν σε επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Η 28χρονη Σουίνι έστειλε επίσης την αγάπη της στα στρατεύματα που υπηρετούν στο εξωτερικό, λέγοντάς τους ένα μεγάλο «ευχαριστώ για την υπηρεσία» τους σε μια συγκινητική ανάρτηση την Τετάρτη. «Το να λαμβάνω κλήσεις από τον αδερφό μου με κάνει πάντα χαρούμενη όταν είναι σε δράση», έγραψε η ηθοποιός στην ιστορία της στο Instagram , ενώ προωθούσε τη νέα της σειρά εσωρούχων.

Έστειλε την αγάπη της στον αδελφό της στην Πολεμική Αεροπορία, Τρεντ, και σε άλλα μέλη των αμερικανών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, ενώ συνδύασε την ανάρτηση με ένα στιγμιότυπο οθόνης του χαμογελαστού, ένστολου μικρότερου αδελφού της, Τρεντ, κατά τη διάρκεια μίας βιντεοκλήσης τους. Η Σίντνεϊ χαμογέλασε ανταποδίδοντας το χαμόγελο από την άκρη της κλήσης στο πλάνο. «Σκέφτομαι όλα τα αγόρια και τα κορίτσια μας στο εξωτερικό και σας στέλνω την αγάπη μου! Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας :)», πρόσθεσε.

Ο Τρεντ υπηρετεί σε μοίρα πυρομαχικών της Πολεμικής Αεροπορίας από το 2020 και προήχθη σε λοχία τον Αύγουστο του 2025. Έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό αρκετές φορές έκτοτε, παραμένει όμως ασαφές εάν η τρέχουσα ανάπτυξή του έχει κάποια σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν.

Τουλάχιστον 3.000 στρατιώτες του Αμερικανικού Στρατού κινητοποιούνται για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, αν και δεν είναι γνωστό αν θα σταλούν πράγματι σε μάχη. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα απέκλειε την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων επί του εδάφους στο Ιράν.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου όταν το Ισραήλ σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε πυραυλική επίθεση ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να απέρριψε εντελώς ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Η θέση της Σουίνι σχετικά με τη σύγκρουση παραμένει ασαφής — καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της είναι γεμάτα από αισθησιακές φωτογραφίες της με τα νέα της εσώρουχα — αλλά η ιδιότητά της ως εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή αποκαλύφθηκε το περασμένο καλοκαίρι και προκάλεσε τον προσωπικό έπαινο του προέδρου .

Στα γενέθλια της μητέρας τους το 2022

Ο αδερφός της, Τρεντ, ανέβασε επίσης φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της μητέρας τους το 2022 , όπου πολλά άτομα εθεάθησαν να φορούν καπέλα MAGA. Οι φωτογραφίες προκάλεσαν σάλο όταν το φιλελεύθερο Χόλιγουντ συνειδητοποίησε ότι ένα από τα λαμπρότερα αστέρια της χώρας κλίνει προς τα δεξιά.

Η Σουίνι και ο αδερφός της είναι δεμένοι, και εκείνος την υπερασπίστηκε αξιοσημείωτα το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι επικριτές την κατηγόρησαν παράξενα ότι έχει ακραίες απόψεις καθώς συμμετείχε σε καμπάνια της American Eagle που χρησιμοποιούσε το σύνθημα «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα γονίδια (λογοπαιγνιο με την ομόηχη λέξη τζινς)». «Αγαπώ την οικογένειά μου και αγαπώ την καταγωγή μου», δήλωσε η Sweeney στο Women's Health το 2023. «Οτιδήποτε χρειάζεται η οικογένειά μου, είμαι πάντα εκεί για αυτούς».