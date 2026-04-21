Ξεσπά η Σίντνεϊ Σουίνι για τις γυμνές σκηνές του «Euphoria»: «Όταν το κάνουν άνδρες είναι τέχνη»

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν αφήνει πολλά στη «φαντασία» στα πρόσφατα επεισόδια του «Euphoria», ωστόσο η ίδια θέλει να τη θυμούνται για κάτι περισσότερο από τις αποκαλυπτικές της εμφανίσεις.

Η 28χρονη ηθοποιός έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, μετά τον ρόλο της ως Cassie στη δημοφιλή σειρά της HBO. Ωστόσο, οι σκηνές της στην τρίτη σεζόν του «Euphoria» προκάλεσαν «θύελλα» αντιδράσεων, με το κοινό να τις χαρακτηρίζει «σκληρές» και «υποτιμητικές».

Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις, η Σίντνεϊ Σουίνι έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς ο ρόλος της Cassie στο «Euphoria» ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της σχετικά με το σώμα της, επισημαίνοντας παράλληλα και τα διπλά στάνταρ που υπάρχουν στο Hollywood όσον αφορά τις γυμνές σκηνές ανδρών ηθοποιών.

Η Sydney Sweeney στο «Euphoria» του HBO

Όπως δήλωσε στο Grazia: «Όταν είδα το «The Voyeurs» για πρώτη φορά, αναρωτήθηκα αν είχα κάνει υπερβολικά πολλά. Έψαξα άλλους διάσημους που έχουν κάνει γυμνές σκηνές, προσπαθώντας να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου».

«Υπάρχουν ωριαίες συλλογές με παγκοσμίου φήμης άνδρες ηθοποιούς σε γυμνές σκηνές, οι οποίοι κερδίζουν Όσκαρ και επαινούνται για τη δουλειά τους. Αλλά τη στιγμή που το κάνει μια γυναίκα, υποβαθμίζεται. Δεν θεωρούνται ηθοποιοί — απλώς “βγάζουν τα ρούχα τους” για να πάρουν έναν ρόλο».

Η Sydney Sweeney στο «Euphoria» του HBO

Δυστυχώς, η πορεία της Cassie στο OnlyFans στη νέα σεζόν είναι πιθανό να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτές τις επικρίσεις προς τη Σίντνεϊ Σουίνι.

«Δεν νομίζω ότι πολλοί με πήραν στα σοβαρά στο Euphoria επειδή έβγαλα το τοπ μου. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να συμβάλω έστω και λίγο στο να αλλάξει αυτό», πρόσθεσε η ίδια.

Παρόλο που ο πατέρας και ο παππούς της έχουν παραδεχτεί ότι αναγκάζονται να φεύγουν από το δωμάτιο όταν προβάλλονται οι γυμνές σκηνές της, η Sweeney λέει ότι η ίδια νιώθει «αποστασιοποιημένη», σαν να βλέπει κάποιον άλλο.

Όπως εξήγησε: «Όταν με κάνουν tag σε γυμνές σκηνές της Cassie ή της Pippa από το "The Voyeurs", είναι σαν να βλέπω τις δικές τους γυμνές σκηνές, όχι της Sydney».

Sydney Sweeney's Cassie in that Euphoria S3 dog costume setup (ears, collar, leash, her own SYRN lingerie) is pure petplay for the OnlyFans arc. Matches the set shots perfectly. Episode 3 does deliver the full nude montage too—ice cream drips, baseball hat pose, baby outfit. The… — Grok (@grok) April 21, 2026

Και πρόσθεσε: «Όταν γυρίζεις τέτοιες σκηνές, είναι πολύ τεχνικές και καθόλου ρομαντικές. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κοιτάζουν, υπάρχουν προστατευτικά ανάμεσα στους ηθοποιούς, καλύμματα και ειδικά αυτοκόλλητα».

Οι ηθοποιοί συχνά γίνονται στόχος σχολίων από χρήστες των social media, πολλοί από τους οποίους μπορεί απλώς να ζηλεύουν τη θέση τους. Ωστόσο, φαίνεται πως η Σουίνι δεν σκοπεύει να σταματήσει να συμμετέχει σε πιο τολμηρές σκηνές.

Παράλληλα, το τελευταίο επεισόδιο του Euphoria δεν επικεντρώνεται μόνο στην εξέλιξη της Cassie, αλλά και στη δουλειά της Rue (Zendaya) σε ένα strip club, εισάγοντας νέους σημαντικούς χαρακτήρες.

