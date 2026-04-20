Η Christina Applegate μίλησε για την ξαφνική νοσηλεία της - «Κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατή»

Η Christina Applegate δηλώνει πως αισθάνεται κάθε μέρα και καλύτερα μετά τη νοσηλεία της, εν μέσω της μάχης της με την Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές. Τα προβλήματα υγείας είναι μια σταθερά για μένα, αλλά είμαι δυνατή και γίνομαι όλο και πιο δυνατή και καλύτερη κάθε μέρα», έγραψε τη Δευτέρα μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

«Παίρνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω να πω περισσότερα».

Η ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε με Σκλήρυνση κατά Πλάκας το 2021, νοσηλεύτηκε στο Λος Άντζελες στα τέλη του περασμένου μήνα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η αιτία σχετίζεται με τη νόσο.

Η Christina Applegate / AP

Λίγες ημέρες αργότερα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι άτομα από το περιβάλλον της εξέφραζαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της, κάνοντας λόγο για μια «εφιαλτική» περίοδο νοσηλείας.

Η 54χρονη ηθοποιός φαίνεται πλέον να έχει επιστρέψει στο σπίτι της, καθώς στην ανάρτησή της δημοσίευσε φωτογραφία με μια κούπα καφέ και το νέο της βιβλίο, «You With the Sad Eyes».

