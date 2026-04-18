Έμινεμ: Παππούς για δεύτερη φορά ο ράπερ, η θετή του κόρη απέκτησε το πρώτο της παιδί

Snapshot Ο Έμινεμ έγινε παππούς για δεύτερη φορά καθώς η θετή του κόρη, Αλέινα Σκοτ, γέννησε το πρώτο της παιδί στις 14 Απριλίου.

Η Αλέινα Σκοτ μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός μέσω Instagram, εκφράζοντας τη συγκίνησή της και ευχαριστώντας τον σύζυγό της.

Η Αλέινα Σκοτ έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι στις 14 Απριλίου μαζί με τον σύζυγό της Ματ Μέλερ και μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός λίγες ημέρες αργότερα μέσω Instagram. Στην ανάρτησή της δημοσίευσε φωτογραφίες του νεογέννητου μωρού, το οποίο φορούσε πλεκτό κορμάκι με το όνομά του.

«Η καρδιά μου έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα και ακόμη περισσότερα. Η Σκότι Μαρί Μέλερ γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γλυκό μου κορίτσι», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη συγκίνησή της, ενώ ευχαρίστησε και τον σύζυγό της για το «μεγαλύτερο δώρο της ζωής της».

Η Αλέινα Σκοτ είναι θετή κόρη του Έμινεμ, την οποία είχε υιοθετήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η βιολογική της μητέρα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με εξαρτήσεις.