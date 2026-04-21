Zoe Saldana: Η ηθοποιός γίνεται το νέο πρόσωπο της Lancôme -«Αυτή η συνεργασία ήρθε τη σωστή στιγμή»

Snapshot Η Zoe Saldana ανακοινώθηκε ως το νέο global ambassador της Lancôme.

Η συνεργασία προέκυψε σε μια σημαντική φάση της ζωής της, όπου αποδέχεται και φροντίζει τον εαυτό της.

Η φιλοσοφία της για την ομορφιά εστιάζει στην αυτοφροντίδα, την αποδοχή του εαυτού και την προσωπική εξέλιξη.

Η καμπάνια της Lancôme αναδεικνύει μια ώριμη και δυναμική εικόνα της ηθοποιού.

Η συνεργασία επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση της Zoe Saldana και τη σύνδεσή της με σύγχρονες αξίες ομορφιάς και αυτοπεποίθησης. Snapshot powered by AI

Την έναρξη της συνεργασίας της με τη Lancôme ανακοίνωσε η ηθοποιός Zoe Saldana, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της global ambassador του οίκου ομορφιάς.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσα από συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, συνοδευόμενη από φωτογράφιση για το τεύχος Φεβρουαρίου 2025.

«Ήρθε τη σωστή στιγμή»

Η ίδια δήλωσε πως η συνεργασία αυτή προέκυψε σε μια ιδιαίτερη φάση της ζωής της:

«Νιώθω ότι αυτή η συνεργασία ήρθε τη σωστή στιγμή, γιατί συνέβη όταν δεν την περίμενα. Νιώθω όμορφη και δεν δουλεύω απλώς με αυτό που έχω, το αποδέχομαι, το αγκαλιάζω και το φροντίζω».

https://www.instagram.com/p/DXXYEkNASQZ/

Όπως εξηγεί, η αίσθηση αυτή σχετίζεται τόσο με την εμπειρία όσο και με τη γνώση που έχει αποκτήσει με τα χρόνια.

Η φιλοσοφία της για την ομορφιά

Η Zoe Saldana προσεγγίζει την ομορφιά μέσα από μια πιο ουσιαστική και συνειδητή οπτική, δίνοντας έμφαση στην αυτοφροντίδα, στην αποδοχή του εαυτού και στη συνεχή εξέλιξη.

Η ίδια επισημαίνει ότι η ομορφιά δεν είναι στατική, αλλά συνδέεται με την προσωπική διαδρομή και την αυτογνωσία.

Μάλιστα, στην καμπάνια που ανάρτησε η Lancôme, η Zoe Saldana αναφέρει πως, παρότι έχει ενσαρκώσει πολλούς ρόλους στην καριέρα της, ο πιο αυθεντικός και ουσιαστικός είναι ο εαυτός της - και αυτό, όπως τονίζει, είναι το πιο σημαντικό.

https://www.instagram.com/reel/DXWyOPojEEy/

Η εικόνα της νέας εποχής

Η φωτογράφιση, που υπογράφει η Larissa Hofmann, αποτυπώνει μια πιο ώριμη και δυναμική εκδοχή της ηθοποιού, αναδεικνύοντας τη νέα της θέση ως εκπρόσωπος ενός από τα μεγαλύτερα beauty brands παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/reel/DXXntTpDDIa/

Μια συνεργασία με σαφές μήνυμα

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία της Zoe Saldana, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της απήχηση και τη σύνδεσή της με σύγχρονες αξίες γύρω από την ομορφιά και την αυτοπεποίθηση.

https://www.instagram.com/reel/DXWyOPojEEy/

