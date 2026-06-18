Χαλκιδική: Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της - Την εντόπισε γυμνή η κόρη της

Snapshot Μία 83χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Η κόρη της ηλικιωμένης ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό περίπου στις 14:15.

Στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής για να εξετάσει τα αίτια θανάτου.

Οι Αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νεκρή μέσα στο σπίτι της βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μία 83χρονη γυναίκα στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η κόρη της ηλικιωμένης ενημέρωσε την αστυνομία περίπου στις 14:15 για να αναφέρει το περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πρώτς πληροφορίες, η 83χρονη φέρεται να βρέθηκε γυμνή στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο σημείο αυτή την ώρα μεταβαίνει ιατροδικαστής αλλά και η Ασφάλεια, ενώ οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Οι πρώτες ενδείξεις δεν διαπιστώνουν από τους αστυνομικούς κάτι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.

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