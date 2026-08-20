Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Αυτοπυροβολήθηκε άνδρας σε πρατήριο καυσίμων

Μια 43χρονη υπάλληλος που βρισκόταν στο κατάστημα ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές για το συμβάν

Δημήτρης Δρίζος

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Αυτοπυροβολήθηκε άνδρας σε πρατήριο καυσίμων
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Χαϊδάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικό» μετά από τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, σε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (20/8).

Ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η έγκαιρη παρέμβαση υπαλλήλου της επιχείρησης οδήγησε στην άμεση κλήση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος βρισκόταν στον πρώτο όροφο του πρατηρίου υγρών καυσίμων όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, αυτοτραυματίστηκε στο κεφάλι με πυροβόλο όπλο.

Μια 43χρονη υπάλληλος που βρισκόταν στο κατάστημα ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές για το συμβάν. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικό» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διατηρώντας τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή.

Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ανέλαβε την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό περιστατικό.

Παράλληλα, η 43χρονη υπάλληλος που βρέθηκε στο σημείο εμφανίζει σημάδια σοκ και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Οι Αρχές διερευνούν αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή άλλο περιστατικό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων και καταθέσεων.

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