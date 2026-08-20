Snapshot Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περισσότερους από δέκα βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς προς τη θάλασσα ανατολικά της Χερσονήσου της Κορέας.

Η Νότια Κορέα καταδίκασε την εκτόξευση, δήλωσε παραβίαση ψηφισμάτων του ΟΗΕ και διέταξε πλήρη ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεών της.

Η εκτόξευση έγινε κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών γυμνασίων Νότιας Κορέας-ΗΠΑ, που έχουν συντομευτεί μετά από εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιο Τζονγκ, ανέφερε ότι η "εχθρική πολιτική" των ΗΠΑ προς τη Βόρεια Κορέα παραμένει αμετάβλητη.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η πυρηνική οπλοστάσια της Βόρειας Κορέας περιλαμβάνει μεταξύ 57 και 120 πυρηνικά όπλα. Snapshot powered by AI

Το γραφείο του προέδρου της Νότιας Κορέας καταδίκασε την εκτόξευση σήμερα από τη Βόρεια Κορέα περισσότερων από δέκα βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς και διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα στη διάρκεια των εν εξελίξει κοινών στρατιωτικών γυμνασίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το προεδρικό γραφείο συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση ασφαλείας με τη συμμετοχή αξιωματούχων από το υπουργείο Άμυνας και τις στρατιωτικές αρχές μετά την εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα των πυραύλων από την περιφέρεια της Πιονγκγιάνγκ προς τη θάλασσα ανατολικά της Χερσονήσου της Κορέας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

«Η εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου είναι μια σοβαρή ενέργεια που παραβιάζει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε το γραφέιο του προέδρου της Νότιας Κορέας και κάλεσε την Πιονγκγιάνγκ να σταματήσει αμέσως τις ενέργειες αυτές.

Αξιωματούχοι επανεξέτασαν την απόκριση της Νότιας Κορέας, αποτίμησαν τις συνέπειες των εκτοξεύσεων στην ασφάλεια και συζήτησαν απαραίτητα μέτρα, ανέφερε η προεδρία. Οι πύραυλοι διένυσαν απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων προς τη θάλασσα, ανέφερε το μικτό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας.

Τι ανέφερε η Ιαπωνία

Η κυβέρνηση και η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας δήλωσαν επίσης ότι η Βόρεια Κορέα φαίνεται πως εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα. Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας δήλωσε πως το βλήμα είχε πέσει ήδη. Ο πύραυλος φαίνεται πως έπεσε εκτός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ιαπωνίας στη θάλασσα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η εκτόξευση πραγματοποιείται καθώς η διάρκεια των στρατιωτικών γυμνασίων Νότιας Κορέας-ΗΠΑ συντομεύθηκε ώστε να τελειώσουν αύριο, Παρασκευή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σημαντική μείωση της συμμετοχής των ΗΠΑ. και είπε ότι θέλει να αναβιώσει τη διπλωματία με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η «εχθρική πολιτική» των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Βόρεια Κορέα δεν έχει αλλάξει, καθώς τα γυμνάσια συνεχίζονταν ακόμη.

Ο Γιανγκ Μοο-τζιν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βορειοκορεατικών Σπουδών στη Σεούλ, είπε πως η εκτόξευση φαίνεται πως είχε ως στόχο να τονίσει την προειδοποίηση της Κιμ Γιο Τζονγκ μία ημέρα νωρίτερα ότι δεν πρόκειται για «απλή ρητορική».

Είπε ότι εκτόξευση είναι πιθανό να εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς, περιλαμβανομένης της αντίθεσης της Πιονγκγιάνγκ στα στρατιωτικά γυμνάσια Νότιας Κορέας-ΗΠΑ, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες συζητήσεις περί του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας και προειδοποιώντας εξωτερικές δυνάμεις να μην κάνουν εικασίες για θέματα ασφαλείας της Πιονγκγιάνγκ.

«Είναι ένα μήνυμα ότι τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Νότιας Κορέας αποφασίζονται από τη Βόρεια Κορέα», είπε ο Γιανγκ, προσθέτοντας πως η εκτόξευση θα μπορούσε επίσης να έχει χρησιμοποιηθεί για να δοκιμαστούν βελτιωμένα πυραυλικά συστήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την Τετάρτη μια επίσημη, ασυνήθιστη και πολύ συγκεκριμένη εκτίμηση για το βορειοκορεατικό πυρηνικό οπλοστάσιο, λέγοντας ότι η χώρα έχει "57 πυρηνικά όπλα". Η Βόρεια Κορέα δεν αναγνωρίζεται επισήμως ως χώρα που κατέχει πυρηνικά όπλα.

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας Αν Γκιου-μπακ δήλωσε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου ότι η Σεούλ εκτιμά από την πλευρά της ότι ο αριθμός των πυρηνικών όπλων που κατέχει η Βόρεια Κορέα είναι «80 με 120».