Βόρεια Κορέα: Αναφορές ότι εκτόξευσε άγνωστο βλήμα - Υποψίες ότι πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο 

Snapshot Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άγνωστο βλήμα προς τα ύδατα κοντά στην ανατολική ακτή της Κορεατικής Χερσονήσου.

Ιαπωνία και Νότια Κορέα υποψιάζονται ότι το βλήμα ήταν βαλλιστικός πύραυλος.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή προειδοποίησε για πιθανότητα πτώσης συντριμμιών και ανέφερε ότι το βλήμα είχε ήδη πέσει.

Η Νότια Κορέα επιβεβαίωσε την εκτόξευση άγνωστου βλήματος από τη Βόρεια Κορέα προς την ανατολική ακτή.

Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η τρίτη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας μέσα στον Αύγουστο. Snapshot powered by AI

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Πέμπτη ένα άγνωστο βλήμα προς τα ύδατα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Κορεατικής Χερσονήσου και υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας, εκδόθηκε προειδοποίηση μέσω της ακτοφυλακής στις 5:08 μ.μ. τοπική ώρα, με την οποία συνιστούσαν στα σκάφη να παραμείνουν σε εγρήγορση για την πιθανότητα να πέσουν συντρίμμια του βλήματος, όπως ανέφερε το NK News.

Μια δεύτερη προειδοποίηση, που εκδόθηκε 11 λεπτά αργότερα, ανέφερε ότι το βλήμα φαινόταν να έχει «ήδη πέσει». Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε ότι το βλήμα ήταν πιθανώς βαλλιστικός πύραυλος.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας εντόπισαν την Πέμπτη την εκτόξευση ενός άγνωστου βλήματος από τη Βόρεια Κορέα προς την ανατολική ακτή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Εάν επιβεβαιωθεί η είδηση από τη Βόρεια Κορέα, η εκτόξευση θα αποτελεί την τρίτη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας αυτό το μήνα. Η Πιονγιάνγκ είχε πραγματοποιήσει προηγουμένως εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας στις 6 και 12 Αυγούστου.