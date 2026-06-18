Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ένα 14χρονο αγόρι αιγυπτιακής καταγωγής, ο Γιούσεφ Τζούμαα, εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη στις 16 Ιουνίου 2026.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 18 Ιουνίου 2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού.

Υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του παιδιού, καθώς ενδέχεται να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο Γιούσεφ έχει ύψος 1,55 μέτρα, αδύνατη σωματική διάπλαση, καστανά μάτια και μαλλιά με ξανθές ανταύγειες.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το Χαμόγελο του Παιδιού ή την αστυνομία μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ή την εφαρμογή Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.), αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 16/06/2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων, στην Θεσσαλονίκη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 18/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.) έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική βερμούδα, ασπρόμαυρη ριγέ μπλούζα και μπλε σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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