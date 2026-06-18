Ιωάννινα: Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο- Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 19χρονος

Snapshot Ένας 19χρονος οδηγός μηχανής τραυμαστηκε σοβαρά σε σύγκρουση με ποδήλατο στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου στα Ιωάννινα.

Το ατύχημα συνέβη όταν το μηχανάκι συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε μια 44χρονη γυναίκα.

Μετά τη σύγκρουση, το μηχανάκι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ποδήλατο και ο 19χρονος βρέθηκε στην άσφαλτο.

Η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Τροχαία Ιωαννίνων διερευνά τα αίτια του τροχαίου και η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Snapshot powered by AI

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» όπου νοσηλεύεται ένας 19χρονος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του δικύκλου που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Πέμπτης, στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου στην παραλίμνια ζώνη των Ιωαννίνων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 19χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο, το οποίο οδηγούσε μια 44χρονη γυναίκα.

Το μηχανάκι μετά την πρόσκρουση με το ποδήλατο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ποδήλατο με τον 19χρονο να καταλήγει στην άσφαλτο.

Ο νεαρός δικυκλιστής διακομίσθηκε στο Χατζηκώστα και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η 44χρονη ποδηλάτισσα, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρει ελαφρά τραύματα και δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό.

Η κυκλοφορία στην παραλίμνιο έχει αποκατασταθεί ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Ιωαννίνων.

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