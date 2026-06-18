Κιβωτός του Κόσμου: Στο εδώλιο πατέρας Αντώνιος, πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος

Snapshot Ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας πρώην υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται σε δίκη για κακουργηματικές πράξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απιστία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ηθική αυτουργία και συνέργεια.

Η ζημία στην περιουσία της Κιβωτού εκτιμάται σε περίπου 200.000 ευρώ, με παράνομες χρηματοδοτήσεις και μισθοδοσίες σε ακίνητα και εργαζόμενους.

Η πρεσβυτέρα φέρεται να ιδιοποιήθηκε παράνομα περίπου 100.000 ευρώ από δωρεές, ενώ χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 305.000 ευρώ αποκαλύφθηκαν ότι αποκρύφθηκαν.

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα. Snapshot powered by AI

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας πρώην υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου για την υπόθεση που αφορά την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης και φερόμενη ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην περιουσία της.

Με το υπ’ αριθμ. 2293/2026 βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι πρέπει να δικαστούν, κατά περίπτωση, για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και για ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές.

Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν να διατηρηθεί σε ισχύ η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα.

Τι αναφέρει το βούλευμα

Στο πολυσέλιδο βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος περιγράφεται ως ο «ιθύνων νους» των ενεργειών που ερευνώνται, με τους δικαστές να αναφέρουν ότι «με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση» της συγκατηγορούμενής του συζύγου του, η οποία ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμη εκπρόσωπος της Κιβωτού φέρεται να προχώρησε σε πράξεις που «προκάλεσαν εν γνώσει τους βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού».

Σύμφωνα με το βούλευμα, από τα ταμεία της Κιβωτού χρηματοδοτήθηκαν εργασίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου, ενώ μισθοδοτήθηκε και εργαζόμενος που φέρεται να απασχολούνταν στη συντήρησή του. Παράλληλα, ελέγχονται καταβολές χρημάτων προς συγκατηγορούμενό τους και υπάλληλο της οργάνωσης, παρότι -κατά την κρίση των δικαστών- δεν παρείχε υπηρεσίες αντίστοιχης αξίας. Η ζημία από τις συγκεκριμένες πράξεις αποτιμάται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Οι δικαστές αποδίδουν ακόμη στην πρεσβυτέρα την παράνομη ιδιοποίηση περίπου 100.000 ευρώ που προέρχονταν από δωρεές ιδιωτών προς την Κιβωτό. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους», ενώ αντίστοιχο ποσό φέρεται να δαπανήθηκε σε αγοραπωλησίες ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού στην Αθήνα, από την οποία η πρεσβυτέρα φέρεται να αφαίρεσε μετρητά και τιμαλφή του οργανισμού «καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου». Κατά το βούλευμα, τα αντικείμενα αυτά δεν παραδόθηκαν ποτέ στη νέα διοίκηση, όπως δεν παραδόθηκαν και άλλα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 305.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τους δικαστές, αποκρύφθηκαν σε «κρύπτη» διαμερίσματος κοντά στην κατοικία των δύο κατηγορουμένων.

Ως προς την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η δικογραφία αναφέρεται σε ποσά που φέρεται να ανέρχονται σε περίπου 225.000 ευρώ.

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