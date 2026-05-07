Κιβωτός του Κόσμου: Εισήγηση για παραπομπή πατρός Αντωνίου και πρεσβυτέρας για κακουργήματα

Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται την παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου, της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή και στενού συνεργάτη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου

Άγγελος Βουράκης

Μια δικογραφία που περιγράφει συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας στην οικονομική λειτουργία της Κιβωτού του Κόσμου και αποδίδει στους βασικούς κατηγορούμενους παράνομη διαχείριση σημαντικών χρηματικών ποσών, φέρνει στο προσκήνιο η εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Μαργαρίτη Κωστίμπα.

Με πρόταση 163 σελίδων, ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται την παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου, της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή και στενού συνεργάτη του ιδρυτή της δομής, που είχε ρόλο στη διαχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Το Δικαστικό Συμβούλιο Αθηνών καλείται πλέον να αποφασίσει εάν οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα «εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας».

Ο εισαγγελέας περιγράφει, παράλληλα, ένα περιβάλλον χωρίς ουσιαστικούς μηχανισμούς εποπτείας, στο οποίο —όπως αναφέρεται— δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών, ενώ οι δωρεές, ακόμη και χρηματικά ποσά από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα, χωρίς παρουσία άλλων στελεχών ή διασταύρωση με τα λογιστικά στοιχεία.

Στην πρόταση επισημαίνεται ακόμη, ότι το κεντρικό ταμείο της οργάνωσης δεν ελεγχόταν ποτέ συστηματικά, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρονται να βρίσκονταν εκτός των επίσημων βιβλίων της ΑΜΚΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο της πρεσβυτέρας, για την οποία ο εισαγγελικός λειτουργός σημειώνει ότι ενεργούσε υπό την «πειθώ και φορτικότητα» του πατέρα Αντώνιου. Μεταξύ των περιστατικών που περιγράφονται στη δικογραφία, περιλαμβάνεται και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν την απομάκρυνση της διοίκησης της Κιβωτού.

Ο εισαγγελέας αναφέρει επίσης ότι μετά τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην οργάνωση, στις 22 Νοεμβρίου 2022, η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΜΚΕ, κάτι που —σύμφωνα με την πρόταση— δεν συνέβη.

«Δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην εισαγγελική πρόταση, με τα ποσά αυτά να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, οι κατηγορούμενοι «χρησιμοποιούσαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π., για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους», επιχειρώντας, όπως εκτιμάται, να αποκρύψουν την πραγματική προέλευση και διακίνηση των χρημάτων.

Με την ίδια πρόταση ζητείται να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα μετά τις απολογίες τους.

