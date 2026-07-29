Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΑΘΕ λόγω έργων – Κλείνουν έξοδοι και είσοδοι στον κόμβο Θήβας

Snapshot Από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν ασφαλτικές εργασίες στη δεξιά λωρίδα και στα τμήματα εισόδου και εξόδου του κόμβου Θήβας στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με ωράριο 18:00-07:00.

Κατά τις εργασίες, θα κλείνουν η δεξιά λωρίδα, η λωρίδα εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (ΛΕΑ) και οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του κόμβου Θήβας, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα και παράπλευρο δίκτυο.

Οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των κόμβων Στρατοπέδου και Ριτσώνας για είσοδο και έξοδο στον αυτοκινητόδρομο, με κατάλληλη σήμανση.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026, με πιθανότητα πρόωρης αποκατάστασης σε περίπτωση γρήγορης ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η Νέα Οδός έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια και ενημέρωση των οδηγών και καλεί σε προσεκτική συμμόρφωση με τη σήμανση. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από σήμερα, Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ», (Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι), στο πλαίσιο υλοποίησης ασφαλτικών εργασιών στη δεξιά λωρίδα, από το 90,95ο χλμ έως το 89,2ο χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της η Νέα Οδός, ενημερώνει τους οδηγούς :

Φάση Α-Ασφαλτικές Εργασίες, στη δεξιά λωρίδα, στη λωρίδα επιβράδυνσης και σε τμήμα του κλάδου εξόδου του Α/Κ Θήβας

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 90,95ο έως το 89,93ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ο κλάδος εξόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Στρατοπέδου και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Θήβας μέσω του παράπλευρου δικτύου με χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Ωράριο Εργασίας: Τρίτη 28/07/2026 & Πέμπτη 30/07/2026, 18:00 - 07:00 (επόμενης ημέρας)

Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα, στη Λωρίδα Επιτάχυνσης και σε τμήμα του Κλάδου Εισόδου του Α/Κ Θήβας

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ το 90,95ο έως το 89,2ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ριτσώνας μέσω του παράπλευρου δικτύου με χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Ωράριο εργασίας: Τετάρτη 29/07/2026 & Παρασκευή 31/07/2026, 18:00 07:00 (επόμενης ημέρας)

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 01/08/2026 στις 07:00. (Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Παράλληλα, η Νέα Οδός εφιστά την προσοχή των οδηγών, καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.