Σαν σήμερα 29 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα
- 1913 - Στο Λονδίνο υπογράφεται το πρωτόκολλο ίδρυσης αυτόνομου κράτους με το όνομα Αλβανία.
- 1919 - Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Τομάζο Τιττόνι το Σύμφωνο Βενιζέλου - Τιττόνι.
- 1921 - Ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται πρόεδρος του Εθνικοσοσιαλιστικoύ Κόμματος των Γερμανών Εργατών.
- 1948 - Ολυμπιακοί Αγώνες: Έναρξη των 14ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά από μία παύση 12 ετών λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζουν στο Λονδίνο οι πρώτοι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν το 1936 στο Βερολίνο.
- 1958 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ υπογράφει την Πράξη Εθνικής Αεροναυτικής και Διαστήματος, με την οποία ιδρύεται η NASA.
- 1981 - Στο αβαείο Γουέστμινστερ του Λονδίνου ο διάδοχος του Βρετανικού Θρόνου Πρίγκιπας Κάρολος νυμφεύεται την εικοσάχρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας λαίδη Νταϊάνα.
- 2004 - Πεθαίνει η μεγάλη ηθοποιός και κορυφαία κωμικός θεάτρου και του κινηματογράφου, Ρένα Βλαχοπούλου.
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