Θεατρικό Μουσείο: Νέα εποχή για 12.014 αντικείμενα και αρχειακά τεκμήρια

Snapshot Το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε τετραετή Προγραμματική Σύμβαση με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη στέγαση και ανάδειξη του Αρχείου-Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου.

Το 2021 το Υπουργείο εξαγόρασε το σύνολο των Συλλογών του Θεατρικού Μουσείου, που περιλαμβάνουν πάνω από 12.000 αντικείμενα χαρακτηρισμένα ως νεότερα μνημεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προληπτική συντήρηση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και μουσειολογική μελέτη για την προβολή των συλλογών σε νέους χώρους στη Σταδίου 47 και Πειραιώς 260.

Τα 12.014 αντικείμενα χωρίζονται σε 1.914 εκθέματα, όπως ενδυματολογικό και σκηνικό υλικό, και 10.100 αρχειακά τεκμήρια, όπως θεατρικά προγράμματα, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.

Οι εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης θα προτεραιοποιηθούν για τα αντικείμενα που θα εκτεθούν στην Οικία Σούτσου και στο κτήριο της Πειραιώς 260. Snapshot powered by AI

Το Υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας το πρόγραμμα της μόνιμης στέγασης του Αρχείου-Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου, στην οικία Αλεξάνδρου Σούτσου, και του Θεατρικού Μουσείου στο βιομηχανικό συγκρότημα Τσαούσογλου, προχώρησε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης τετραετούς διάρκειας με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 1.233.924 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού εξαγόρασε, το 2021, το σύνολο των Συλλογών του Θεατρικού Μουσείου από το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου.

Τα αντικείμενα των Συλλογών του Θεατρικού Μουσείου, μαζί με το πολύτιμο Αρχείο του, έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 ως νεότερα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4858/2021 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αρχειακό υλίκο-Συλλογές Θεατρικού Μουσείου

«Προχωρούμε στη διάσωση και ψηφιακή ανάδειξη της πολύτιμης συλλογής»

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχωρούμε, με εντατικούς ρυθμούς, στη διάσωση, επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιακή ανάδειξη της πολύτιμης συλλογής του Θεατρικού Μουσείου.

Περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχειακά τεκμήρια, τα οποία, σήμερα, φυλάσσονται στις αποθήκες της Εθνικής Γλυπτοθήκης, μελετώνται συστηματικά προκειμένου να εκτεθούν, με τρόπο πρότυπο και καινοτόμο, στο νέο Θεατρικό Μουσείο.

Η Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση των αντικειμένων και τεκμηρίων, την ψηφιοποίηση και καταχώρισή τους στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, την εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης -για την Πειραιώς 260- και των ψηφιακών βάσεων -για τη Σταδίου 47.

Αντικείμενα από τις Συλλογές του Θεατρικού Μουσείου

Με τους όρους της Σύμβασης, εξασφαλίζεται η σύμπραξη των αρμοδίων Διευθύνσεων Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού, Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού με τους κατ’ εξοχήν ειδικούς, διασφαλίζοντας απολύτως τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του έργου.

Για πρώτη φορά, παρέχεται ουσιαστική μέριμνα για την ολοκληρωμένη προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς, την οποία καθιστούμε προσβάσιμη στους ερευνητές και στο ευρύτερο κοινό».

Αντικείμενα από τις Συλλογές του Θεατρικού Μουσείου

Επτά υποέργα σε βάθος τετραετίας

Το έργο διαρθρώνεται σε επτά υποέργα, σε βάθος τετραετίας, και αφορά συνολικά 12.014 αντικείμενα.

Από αυτά, τα 1.914 αποτελούν εκθέματα, όπως εικαστικά έργα, ενδυματολογικό υλικό, προσωπικά τεκμήρια, σκηνικά αντικείμενα, έντυπο υλικό, φωτογραφίες, θεατρικές κούκλες, φιγούρες θεάτρου σκιών, σχέδια και μοντέλα.

Αντικείμενα από τις Συλλογές του Θεατρικού Μουσείου

Τα υπόλοιπα 10.100 συνιστούν αρχειακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει θεατρικά προγράμματα, αφίσες, φωτογραφικό αρχείο, έγγραφα, μουσικά τεκμήρια, οπτικοακουστικό αρχείο, βιβλία και χειρόγραφα τεκμήρια.

Αντικείμενα από τις Συλλογές του Θεατρικού Μουσείου

Πού θα δοθεί προτεραιότητα στις εργασίες

Οι εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης προγραμματίζονται με προτεραιότητα για τα αντικείμενα που πρόκειται να παρουσιαστούν στην Οικία Σούτσου, επί της Σταδίου 47, και στο κτήριο της Πειραιώς 260.