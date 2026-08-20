Κινηματογραφική ιστορία αγάπης στο Ισραήλ: Από τη φρίκη της σφαγής της Χαμάς στους γαμήλιους όρκους

Snapshot Ο Ελιά Κοέν ήταν όμηρος της Χαμάς για 505 ημέρες μετά την επίθεση στο Φεστιβάλ Νόβα τον Οκτώβριο του 2023.

Η Ζιβ Αμπούντ και ο Ελιά Κοέν παντρεύτηκαν σε συγκινητική τελετή μπροστά σε 1.000 καλεσμένους μετά την απελευθέρωση του γαμπρού.

Κατά την επίθεση, οι τέσσερις φίλοι κρύφτηκαν σε καταφύγιο όπου δολοφονήθηκαν 16 Ισραηλινοί, συμπεριλαμβανομένων του ανιψιού του Ελιά και της συντρόφου του.

Ο ηρωισμός του Άνερ Σαπίρα βοήθησε να μειωθούν οι απώλειες, καθώς πέταξε πίσω τις χειροβομβίδες που πετούσαν οι τρομοκράτες μέσα στο καταφύγιο.

Η ιστορία του ζευγαριού προσφέρει ελπίδα στους επιζώντες που αντιμετωπίζουν ψυχικά τραύματα από τη σφαγή. Snapshot powered by AI

Μία μεγάλη ιστορία αγάπης που είχε αίσιο τέλος γράφτηκε στο Ισραήλ, καθώς το ζευγάρι που κατάφερε να επιζήσει από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 παντρεύτηκε σε μία συγκινητική τελετή.

Η εικόνα ήταν προσέφερε αισιοδοξία τους επιζώντες της σφαγής της Χαμάς καθώς πολλοί ακόμη δίνουν μάχη με το μετατραυματικό στρες και το ψυχικό τραύμα που τους προκάλεσε. Την Τετάρτη ο Ελιά Κοέν και η Ζιβ Αμπούντ παντρεύτηκαν σε μία όμορφη τελετή μπροστά σε 1.000 καλεσμένους.

O Ελιά Κοέν και η Ζιβ Αμπούντ την ημέρα του γάμου τους

Η νύφη έφτασε στην γαμήλια τελετή υπό τους ήχους του τραγουδιού «Κέρδισες τα πάντα μαζί με εμένα» και ήταν εξαιρετικά συγκινημένη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Φεβρουάριο του 2024, ο Ζιβ Αμπούντ θυμήθηκε πώς γνωρίστηκαν: «Και οι δύο ανήκαμε στις κοινότητες της trance μουσικής στο Ισραήλ και γνωριζόμασταν από διάφορα φόρουμ. Όταν ήμουν 19 ετών, απάντησα σε μία από τις ιστορίες του και στη συνέχεια του έστειλα ένα μήνυμα στο Instagram. Στην πραγματικότητα, εγώ έκανα την πρώτη κίνηση. Μετά με προσκάλεσε στην τελετή αποφοίτησης από το στρατό και πήγα».

Ο γαμπρός πριν την τελετή πήρε χρόνο για να τιμήσει τον νεκρό πατέρα του και εξομολογήθηκε ότι τον βοήθησε να μείνει ζωντανός εκείνος και η σύζυγός του. «Αγαπημένε μου πατέρα μόνο εσύ ξέρεις τι πέρασα. Ήσουν δίπλα μου εκεί όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ήσουν πεινασμένος μαζί μου. Με φώναζες. Έμεινες μαζί μου τις κρύες νύχτες. Ήσουν μαζί μου σε κάθε στιγμή. Μπαμπά στον παράδεισο, θέλω να πω σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ευχαριστώ που μου έδωσες το προνόμιο να σταθώ σε αυτόν τον γάμο και να κάνω την μεγαλύτερη έκπληξη που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω από τη ζωή και που κράτησες στο πλευρό μου την γυναίκα που αγαπώ. Πατέρα σ’ αγαπώ», είπε ο Ελιά Κοέν.

Το ζευγάρι είχε επίσης στο πλευρό του δύο πρώην ομήρους της Χαμάς, τον Αλον Οχέλ και τον Αλί Σαραμπί. Οι τέσσερις τους πόζαραν χαμογελαστοί μετά τον γάμο.

Η Ζιβ Αμπούντ έμαθε για την πρόταση γάμου μετά την απαγωγή του

Η ιστορία τους έχει αρκετά στοιχεία κινηματογραφικής ταινίας καθώς η Ζιβ Αμπούντ αποκάλυψε πώς αφού ο σύζυγός της έπεσε θύμα απαγωγής από τη Χαμάς έμαθε ότι σκόπευε να τη ζητήσει σε γάμο. «Η μητέρα του μου είπε ότι είχε αγοράσει ένα δαχτυλίδι και το είχε πει σε όλους εκτός από μένα. Ήθελε να μου κάνει έκπληξη», είπε.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 η Ζιβ Αμπούντ και ο Ελιά Κοέν μαζί με τον ανιψιό του, Αμίτ Μπεν Αβιντά και την σύντροφό του, Καρίν Σβάρζμαν παρακολουθούσαν το Φεστιβάλ Νόβα όπου έγινε η επίθεση των μαχητών της Χαμάς.

Οι τέσσερις τους κρύφτηκαν μαζί με άλλους 24 ανθρώπους σε ένα καταφύγιο που είχε σκοπό να προστατεύει Ισραηλινούς σε περίπτωση επίθεση. Τελικά το καταφύγιο έγινε μία θανάσιμη παγίδα αφού οι μαχητές της Χαμάς πέταξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδες. Ο Αμίντ Μπεν Αβιντά και η Καρίν ήταν ανάμεσα στους 16 Ισραηλινούς που δολοφονήθηκαν στο καταφύγιο.Η Ζιβ Αμπούντ έμεινε κρυμμένη και τελικά κατάφερε να διασωθεί.

Ο Ελιά Κοέν, όμως, έπεσα στα χέρια της Χαμάς και μεταφέρθηκε στη Γάζα ως όμηρος. Πέρασε 505 ημέρες αιχμάλωτος μέχρι να απελευθερωθεί πριν από περίπου 10 μήνες. Η Ζιβ, που έδωσε μάχη για την απελεύθερωση του συζύγου της, έχει περιγράψει εκείνη την ημέρα. «Αυτοί [οι τρομοκράτες] άρχισαν να βγάζουν έξω ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τον Ελιά, και τότε άρχισαν οι πυροβολισμοί. Πολλοί άνθρωποι έπεσαν πάνω μου και ουσιαστικά με έσωσαν. Μόνο μετά από τρεις ώρες τόλμησα να σηκωθώ, και τότε είδα τον Αμίτ και την Καρίν νεκρούς. Έψαξα τον Ελιά και δεν μπόρεσα να τον βρω. Νόμιζα ότι τον είχαν δολοφονήσει, και μόνο αργότερα είδα στο Telegram το βίντεο που έδειχνε ότι τον είχαν απαγάγει ζωντανό στη Γάζα».

Μετά την απελευθέρωσή του, ο Ελιά Κοέν επέστρεψε στο καταφύγιο και μίλησε επίσης για τον ηρωισμό του Άνερ Σαπίρα, ο οποίος σκοτώθηκε την ημέρα της επίθεσης αλλά πρόλαβε να πετάξει πίσω τις χειροβομβίδες που οι τρομοκράτες έριχναν μέσα στο καταφύγιο: «Ξαφνικά ο Άνερ μας είπε: “Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να μας σκοτώσουν έτσι”», είπε ο Ελιά Κοέν.

Η ημέρα που ο Ελιά Κοέν συνάντησε την Ζιβ στο νοσοκομείο αμέσως μετά την απελευθέρωσή του:

Πάλεψε σκληρά για την απελευθέρωση του αγαπημένου της

Η Ζιβ Αμπούντ από την ημέρα που είδε ότι ο άνθρωπος που αγαπούσε επί μία δεκαετία ήταν ζωντανός έβαλε τα δυνατά της για να βοηθήσει να απελευθερωθεί ζωντανός. Το 2024 την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πήγε σε ένα «ραντεβού» με μία φωτογραφία του Ελιά Κοέν για να θυμήσει ότι κρατούνταν ακόμη όμηρος από την Γάζα.

«Πότε θα νικήσει η αγάπη το κακό; Πότε θα επιστρέψουν ο Ελιά και οι υπόλοιποι 114 όμηροι στο Ισραήλ;» ρωτούσε τότε η Ζιβ Αμπούντ.