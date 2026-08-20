Παναθηναϊκός: Ο Βοτανικός παίρνει «σάρκα και οστά» – Νέο βίντεο από το υπό κατασκευή γήπεδο

Πλησιάζει ολοένα και περισσότερο η στιγμή που το όνειρο κάθε φιλάθλου του Παναθηναϊκού θα γίνει πραγματικότητα. Ο Βοτανικός αλλάζει καθημερινά εικόνα και το νέο «σπίτι» του «τριφυλλιού» παίρνει πλέον μορφή, με κάθε πλάνο να αποκαλύπτει ένα ακόμη κομμάτι του μεγάλου ονείρου.

Σημερινό (20/08) βίντεο από την εξέλιξη των έργων αποτυπώνει την εντυπωσιακή πρόοδο, ενόσω το κολοσσιαίο έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές δομές της κατασκευής παίρνουν «σάρκα και οστά», ενώ, έχουν αρχίσει εδώ και εβδομάδες και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027, ενώ, έως τον Σεπτέμβριο θα έχει κατασκευαστεί πάνω από το 50% του έργου.

Διαβάστε επίσης