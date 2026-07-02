Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα έχει ολοκληρωθεί το ’27

Με ορίζοντα το 2027, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού σηματοδοτεί την έναρξη μίας μεγάλης αστικής ανάπλασης, που επεκτείνεται σε τέσσερις Δήμους

Newsbomb

Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα έχει ολοκληρωθεί το ’27
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα στο πρωτάθλημα 2027 – 2028.
  • Η αστική ανάπλαση γύρω από το γήπεδο εκτείνεται σε περίπου 300 στρέμματα με έμφαση στο πράσινο και αθλητικές εγκαταστάσεις.
  • Έχει προκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, που αφορά τέσσερις δήμους.
  • Στον Βοτανικό σχεδιάζεται η μετακίνηση μεταφορικών εταιρειών στη Φυλή και του σταθμού ΚΤΕΛ κοντά σε σταθμό μετρό, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπλασης.
  • Το νέο αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με κλειστό γυμναστήριο και ολυμπιακό κολυμβητήριο, θα ολοκληρωθεί επίσης το 2027.
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε σήμερα (02/07) τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό του συνολικού σχεδίου ανάπλασης της περιοχής, επισκέφτηκε σήμερα το –υπό ανέγερση– ποδοσφαιρικό γήπεδο του «τριφυλλιού», όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. Στη συνέχεια, μετέβη στην έκταση όπου αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Μετά την επίσκεψη, επεσήμανε ότι «το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027 – 2028. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, θετικό νέο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο για την Αθήνα.

Διότι αυτό εδώ το έργο εντάσσεται στη Διπλή Ανάπλαση. Γύρω από το γήπεδο του Βοτανικού σε μία έκταση περίπου 300 στρεμμάτων, θα γίνουν –γίνονται ήδη, εξελίσσονται– έργα αστικής ανάπλασης με έμφαση στο πράσινο, άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ θετική επίδραση στην Αθήνα.

Σήμερα, όμως, έχω να ανακοινώσω και κάτι άλλο εκ μέρους της κυβέρνησης: Πρόσφατα αναθέσαμε στην Ανάπλαση Α.Ε. να προχωρήσει σε ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων του Ελαιώνα. Ο Ελαιώνας καλύπτει, με βάση το προεδρικό διάταγμα, μια έκταση της τάξεως των 9.000 στρεμμάτων.

Μιλάμε για 5.000 στρέμματα γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού σχηματικά, τα οποία αφορούν σε 4 διαφορετικούς Δήμους. Μιλάμε για ένα μεγάλο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης που, πράγματι, θα δώσει νέα ζωή στην Αθήνα. Μέσα σε αυτό εντάσσονται πολλοί χώροι πρασίνου.

Είναι η μετακίνηση των μεταφορικών εταιρειών από εδώ, από τον Βοτανικό. Παραμένει βούληση της κυβέρνησης να πάνε στην Φυλή. Είναι η μετακίνηση του σταθμού των ΚΤΕΛ προς τον σταθμό του μετρό, με βάση παλαιότερες ιδέες και σχέδια. Ένα από τα πιο σημαντικά πρότζεκτ, που θα εξελιχθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Προφανώς ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, αν θέλετε. Θα ακολουθήσει διαβούλευση μετά με όλους τους φορείς, σίγουρα με όλους τους δήμους. Αλλά είναι κάτι, το οποίο το χρωστάμε στην Αθήνα. Ο Βοτανικός για πολλές δεκαετίες ήταν μια μαύρη τρύπα. Με αφετηρία το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Βοτανικός αλλάζει, ο Ελαιώνας αλλάζει, η Αθήνα αλλάζει».

Ο κ. Χατζηδάκης ενημερώθηκε για τις εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς και για τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, που θα περιλαμβάνει περισσότερα από 300 στρέμματα πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφτηκε τον χώρο, όπου θα κατασκευαστεί το νέο, σύγχρονο αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και ενημερώθηκε για τα επόμενα ορόσημα της υλοποίησης του έργου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου και την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Το αθλητικό κέντρο θα περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο, προπονητήριο και ανοιχτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Votanikos Business Park, που αναπτύσσεται από τη DIMAND AE στη θέση της πρώην Αθηναϊκής Χαρτοποιίας. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος μεικτής χρήσης, με χώρους εργασίας, συμπληρωματικές χρήσεις και εκτεταμένους χώρους πρασίνου. Προς χρήση θα παραδοθούν 63.000 τετραγωνικά μέτρα. Το έργο, το οποίο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2028.

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