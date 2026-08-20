Λάρισα: Βρέθηκε νεκρή η 72χρονη που αγνοείτο για 17 ημέρες

Την εντόπισε ο άνδρας της, σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από το σπίτι τους

Newsroom

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρή η 72χρονη που αγνοείτο για 17 ημέρες
ΕΛΛΑΔΑ
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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 72χρονης Θεοδώρας Ντρίτσου στη Λάρισα, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης (20/08), 17 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η 72χρονη αγνοείτο από τις 3 Αυγούστου 2026, όταν είχε αποβιβαστεί από λεωφορείο στην περιοχή της Τούμπας, στη Λάρισα. Από εκείνη την ημέρα είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της, καθώς η γυναίκα είχε άνοια.

Η σορός της εντοπίστηκε περίπου στις 09:00, σε τάφρο, σε σημείο με καλαμιές, κοντά στην περιοχή όπου διέμενε, σύμφωνα με πληροφορίες του tinealarissa.gr. Τη γυναίκα εντόπισε ο άνδρας της μαζί με έναν φίλο του, σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από το σπίτι τους.

Το γεγονός προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς το σημείο όπου βρέθηκε η 72χρονη βρίσκεται σχεδόν σε ευθεία από την κατοικία της, παρά τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί όλες αυτές τις ημέρες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ, αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Για την εξαφάνιση της 72χρονης είχε εκδοθεί Silver Alert. Στις πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό της είχαν συμμετάσχει αστυνομικοί, συγγενείς, εθελοντές και άλλοι πολίτες.

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