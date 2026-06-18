Αδιανόητη εικόνα στην Πάρο: Βρήκαν γερακοχελώνα – είδος υπό εξαφάνιση κρεμασμένη σαν «διακοσμητικό»

Ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό στην Πάρο, όταν επισκέπτρια του νησιού ενημέρωσε φιλοζωική οργάνωση για την ύπαρξη νεκρής θαλάσσιας χελώνας, η οποία ήταν κρεμασμένη έξω από την είσοδο κατοικίας.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για γερακοχελώνα (Eretmochelys imbricata), ένα από τα σπανιότερα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως. Το είδος χαρακτηρίζεται ως «κρισίμως κινδυνεύον» από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και οι καταγραφές του στη Μεσόγειο είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε άμεσα στην Αστυνομία, που μετέβη στο σημείο, προχώρησε στην κατάσχεση του ζώου και κάλεσαν τον ιδιοκτήτη της κατοικίας να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά, υποστήριξε ότι βρήκε τη χελώνα σε παραλία της Πάρου, ενώ, προσέθεσε ότι του είχε δοθεί από άτομο το οποίο δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή.

Ωστόσο, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι η νεκρή χελώνα βρισκόταν αναρτημένη στην είσοδο του σπιτιού για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το χρονικό διάστημα αλλά και υπό ποιες συνθήκες περιήλθε στην κατοχή του.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την κατοχή, διακίνηση, εμπορία και μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, καθώς και τμημάτων ή παραγώγων τους.

Στα πρόθυρα της εξαφάνισης

Η γερακοχελώνα είναι ένα από τα επτά είδη θαλάσσιων χελωνών παγκοσμίως και συγκαταλέγεται στα πλέον απειλούμενα ερπετά του πλανήτη. Συγκεκριμένα, έχει παγκόσμια εξάπλωση σε τροπικές και υποτροπικές θάλασσες του Ατλαντικού, του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το είδος κατατάσσεται στην κατηγορία «κρισίμως κινδυνεύον (critically endangered), σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Η κύρια αιτία της δραματικής μείωσης του πληθυσμού της είναι η παράνομη εκμετάλλευση του καβουκιού της, το οποίο χρησιμοποιείτο για την κατασκευή κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων. Απειλείται, επίσης, από την καταστροφή των παραλιών ωοτοκίας, την αλιευτική δραστηριότητα, τη θαλάσσια ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.

Το είδος προστατεύεται διεθνώς από τη Σύμβαση CITES, που απαγορεύει το διεθνές εμπόριο ατόμων και προϊόντων που προέρχονται από αυτό.

Χαρακτηριστικά

Μήκος: Συνήθως 60 – 90 εκατοστά.

Βάρος: 45 – 80 κιλά, αν και έχουν καταγραφεί μεγαλύτερες.

Ξεχωρίζει από το στενό, μυτερό ράμφος της, που θυμίζει γεράκι και τής έδωσε το κοινό της όνομα. Τρέφεται κυρίως με θαλάσσια σφουγγάρια, γεγονός σπάνιο για σπονδυλωτό ζώο.