Λίζα Κούντροου: Ήθελε τον ρόλο της Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια» - Γιατί οι υπεύθυνοι της είπαν όχι

Snapshot Η Λίζα Κούντροου αρχικά ήθελε να υποδυθεί τον ρόλο της Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια», αλλά οι υπεύθυνοι της σειράς επέλεξαν την Τζένιφερ Άνιστον για αυτόν τον ρόλο.

Οι δημιουργοί της σειράς αρνήθηκαν να αλλάξουν τον ρόλο της Ρέιτσελ, καθώς θεωρούσαν δύσκολη την εύρεση κατάλληλης ηθοποιού για τον ρόλο της Φοίβης.

Η Κούντροου ένιωθε ότι δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα ομορφιάς που απαιτούνταν για τους βασικούς γυναικείους ρόλους στα sitcom εκείνη την εποχή.

Παρά τη δημοτικότητα των συμπρωταγωνιστών της, η Κούντροου αισθανόταν πως ήταν στη σκιά τους και δεν έλαβε αντίστοιχες ευκαιρίες για κινηματογραφικούς ρόλους.

Μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η Κούντροου παρακολούθησε ξανά τα «Φιλαράκια» και εκτίμησε βαθύτερα τη σημασία και την επιτυχία της σειράς. Snapshot powered by AI

Μπορεί η Λίζα Κούντροου να ταυτίστηκε απόλυτα με τη Φοίβη Μπουφέ, όμως η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αρχικά ήλπιζε να υποδυθεί έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα στα «Φιλαράκια».

Η 63χρονη ηθοποιός, που έγινε ένα από τα έξι βασικά πρόσωπα της θρυλικής σειράς και κέρδισε Emmy για την ερμηνεία της ως Φοίβη, αποκάλυψε ότι είχε ενδιαφερθεί αρχικά για τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν, τον οποίο τελικά ανέλαβε η Τζένιφερ Άνιστον.

Η ίδια, μάλιστα, δεν είχε συνειδητοποιήσει εξαρχής ότι η Ρέιτσελ προοριζόταν να αποτελέσει το βασικό ερωτικό ενδιαφέρον του Ρος.

«Δεν είχα καταλάβει ότι θα είχε σχέση με τον Ρος»

Μιλώντας για τη διαδικασία των οντισιόν, η Λίζα Κούντροου θυμήθηκε ότι είχε σκεφτεί πως ο χαρακτήρας της Ρέιτσελ, ως Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα, της ταίριαζε.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί πως η Ρέιτσελ ήταν ο χαρακτήρας που θα αποτελούσε το ερωτικό ενδιαφέρον του Ρος.

«Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι η Ρέιτσελ ήταν ο γυναικείος πρωταγωνιστικός ρόλος και η ερωτική σύνδεση του Ρος. Εγώ απλώς σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να κάνω πολύ αστείο τον χαρακτήρα της Εβραίας Αμερικανίδας “πριγκίπισσας”»

Οι ατζέντηδές της, σύμφωνα με την ίδια, απάντησαν απλώς: «Μάλιστα. Εντάξει. Θα τους το πούμε [στους δημιουργούς της σειράς]».

Η απάντηση που της έδωσαν για τη Ρέιτσελ

Στη συνέχεια, όπως αποκάλυψε η Κούντροου στο «The Hollywood Reporter», οι υπεύθυνοι της σειράς της εξήγησαν ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αλλάξει ο συγκεκριμένος ρόλος.

Οι υπεύθυνοι του casting τής απάντησαν: «Όχι, όχι. Τους είναι ήδη πολύ δύσκολο να βρουν τη Φοίβη. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτόν τον ρόλο».

Η Κούντροου κατάλαβε εκ των υστέρων ότι αυτή ήταν ένας πιο διακριτικός τρόπος για να της πουν πως δεν την έβλεπαν ως την «όμορφη πρωταγωνίστρια» της σειράς, δηλαδή ως τη γυναίκα που θα είχε το βασικό ερωτικό ενδιαφέρον και σχέση με τον Ρος.

«Δεν έμοιαζα με τις γυναίκες που έπαιρναν τέτοιους ρόλους»

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν από τον χώρο του casting εκείνη την εποχή.

Όπως παραδέχθηκε, δεν πίστευε ότι τότε «έμοιαζε με τις γυναίκες που έπαιρναν ρόλους ως βασικές ηθοποιοί σε sitcom», ενώ αποκάλυψε ότι υπήρχαν casting agents που της είχαν πει ευθέως πως «δεν ήταν όμορφη».

Παρά την απόρριψη για τον ρόλο της Ρέιτσελ, η Κούντροου τελικά βρήκε τη θέση της στα «Φιλαράκια» ως Φοίβη Μπουφέ, έναν χαρακτήρα που έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους της σειράς.

«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα»

Η ηθοποιός έχει αναφερθεί και στο γεγονός ότι ένιωθε πως βρισκόταν στη σκιά των υπόλοιπων πρωταγωνιστών των «Friends».

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ ΛεΜπλάνκ, ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι και ο Ντέιβιντ Σουίμερ είχαν ξεπεράσει την Κούντροου σε δημοτικότητα όσο η σειρά παρέμενε στον αέρα.

«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα», είχε δηλώσει η Κούντροου στην «Independent». Όπως ανέφερε, υπήρχαν άνθρωποι στο πρακτορείο ταλέντων της που την αποκαλούσαν απλώς «η έκτη Friend».

Όταν τα «Φιλαράκια» έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο από τη δεύτερη σεζόν, αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της αξιοποίησαν την επιτυχία της σειράς για να εξασφαλίσουν σημαντικούς κινηματογραφικούς ρόλους. Η Κούντροου, ωστόσο, θεωρούσε ότι αντίστοιχες ευκαιρίες δεν είχαν έρθει για εκείνη.

«Δεν υπήρχε όραμα για μένα και δεν υπήρχαν προσδοκίες για το είδος της καριέρας που θα μπορούσα να έχω. Έλεγα απλώς: "Θεέ μου, πόσο τυχερή είμαι που κατάφερα να μπω σε αυτή τη σειρά"».

«Για πρώτη φορά κατάλαβα πόσο σπουδαία ήταν η σειρά»

Στην ίδια συνέντευξη, η Κούντροου αναφέρθηκε και στη διαχρονική επιτυχία και στους λόγους για τους οποίους η σειρά εξακολουθεί να αποφέρει τόσο μεγάλα έσοδα από τις επαναπροβολές.

Η ίδια εξήγησε ότι μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι αποφάσισε να παρακολουθήσει ξανά τη σειρά. Μέχρι τότε, όπως είπε, όταν έβλεπε επεισόδια εστίαζε κυρίως στα δικά της λάθη και σε όσα πίστευε ότι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα.

«Μετά τον θάνατο του Μάθιου παρακολούθησα ξανά τη σειρά. Πριν, έβλεπα μόνο όσα έκανα λάθος ή όσα θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα, αλλά για πρώτη φορά εκτίμησα πραγματικά πόσο σπουδαία ήταν».

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