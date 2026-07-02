Ματ ΛεΜπλάνκ: Η σπάνια εμφάνιση του «Τζόι» από τα «Φιλαράκια» με την κόρη του - Πώς είναι σήμερα

Snapshot Ο Ματ ΛεΜπλάνκ έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 22χρονη κόρη του Μαρίνα στο Λος Άντζελες.

Η κόρη του είχε διαγνωστεί με δυσπλασία που επηρεάζει τον εγκέφαλο, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει την πάθηση.

Ο ηθοποιός διατηρεί στενή σχέση με την κόρη του παρά τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους.

Ο ΛεΜπλάνκ έχει αλλάξει φυσικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας πάρει βάρος σε σχέση με τον ρόλο του στα «Φιλαράκια».

Ο ηθοποιός πενθεί τον θάνατο του σκηνοθέτη Τζέιμς Μπάροους, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή του. Snapshot powered by AI

Ο 58χρονος Ματ ΛεΜπλάνκ, πρώην πρωταγωνιστής της σειράς «Friends», έκανε μια σπάνια εμφάνιση με το μοναχοπαίδι του, Μαρίνα 22 ετών, στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη.

Ο ηθοποιός έχει την κόρη του με την πρώην σύζυγό του Μελίσα Μακνάιτ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2003 μέχρι το διαζύγιό τους τρία χρόνια αργότερα.

Ο ΛεΜπλανκ σπάνια εμφανίζεται δημόσια με την 22χρονη, αλλά έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη στενή σχέση τους.

Η κόρη του, όταν γεννήθηκε είχε διαγνωστεί με μία μορφή δυσπλασίας, οποία μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις και να επηρεάσει την ικανότητα βάδισης.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η πάθηση εμφανίζεται όταν «ομάδες κυττάρων στον εγκεφαλικό φλοιό δεν σχηματίστηκαν σωστά πριν από τη γέννηση». Ωστόσο, η κόρη του ηθοποιού τελικά ξεπέρασε την πάθηση.

Ο ΛεΜπλανκ έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, πολύ μακριά από τον αθλητικό χαρακτήρα της τηλεοπτικής σειράς, καθώς έχουν βάλει αρκετά κιλά.

Friends star Matt LeBlanc steps out for rare public outing with daughter Marina, 22, in Los Angeles https://t.co/5jXGIUiLbU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 2, 2026

Τον περασμένο μήνα, ο τηλεοπτικός σκηνοθέτης της σειράς Τζέιμς Μπάροους απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών με τον ΛεΜπλάνκ να πενθεί για την απώλεια.

«Τζίμι, τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον αντίκτυπο και την επιρροή που είχες σε εμάς και σε όλους όσους είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν.»

Ο ηθοποιός συνέχισε: «Εσύ, κύριε, είσαι ένα πραγματικό είδωλο σε τόσα πολλά επίπεδα. Σου εύχομαι τα καλύτερα στην επόμενη φάση της ζωής σου. Θα μας λείψεις. Ο Θεός να σε ευλογεί.» Συνόδευσε την ανάρτηση με κοινές φωτογραφίες τους.