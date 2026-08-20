«ΑΙΓΙΣ»: Πυρανίχνευση με το βλέμμα στο μέλλον: Πώς η τεχνολογία ανιχνεύει τη φωτιά πριν γίνει απειλή

Τεχνολογία απέναντι στη φωτιά – 22 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι αποκτούν «ασπίδα» πυροπροστασίας μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Γιάννης Νικηφοράκης

«ΑΙΓΙΣ»: Πυρανίχνευση με το βλέμμα στο μέλλον: Πώς η τεχνολογία ανιχνεύει τη φωτιά πριν γίνει απειλή
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» εγκαθιστά σύγχρονα συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών σε 22 σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Ελλάδας.
  • Οκτώ συστήματα λειτουργούν ήδη, καλύπτοντας περιοχές όπως οι Μυκήνες, η Επίδαυρος και η Αρχαία Ολυμπία, με επιτυχημένη ανίχνευση πυρκαγιάς στις 31 Ιουλίου 2026.
  • Το δίκτυο συνδυάζει θερμικές και οπτικές κάμερες, τηλεχειριζόμενες κάμερες 360°, μετεωρολογικούς σταθμούς και ψηφιακή χαρτογράφηση για συνεχή επιτήρηση και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.
  • Μέχρι τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2026 προβλέπεται η λειτουργία επιπλέον 14 συστημάτων σε χώρους όπως η Ακρόπολη, οι Δελφοί και το Άγιον Όρος.
  • Η ταχεία μετάδοση πληροφοριών στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων επιτρέπει γρήγορη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, προστατεύοντας την πολιτιστική κληρονομιά.
Snapshot powered by AI

Η τεχνολογία περνά στην πρώτη γραμμή της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, 22 σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας αποκτούν ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας, μέσω του εθνικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Οκτώ από τα συστήματα βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία, καλύπτοντας τον Μυστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, το Δίον, τον Πλαταμώνα, την Αφαία Αίγινας, την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία.

Το νέο σύστημα έχει ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα των δυνατοτήτων του στην πράξη.

Οι Μυκήνες «είδαν» τη φωτιά στα Φίχτια

Στις 31 Ιουλίου 2026, κατά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του συστήματος των Μυκηνών, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, εντός της περιοχής που επιτηρεί το σύστημα.

Η εστία εντοπίστηκε από το Σύστημα Έγκαιρου Εντοπισμού Φωτιάς, το οποίο ενεργοποίησε αυτοματοποιημένη ειδοποίηση. Μέσα σε πραγματικό χρόνο, το Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου έλαβε εικόνα και στοιχεία για το συμβάν, δίνοντας στους χειριστές άμεση εικόνα της κατάστασης.

Η αυτοματοποιημένη ειδοποίηση (auto–alert) της εφαρμογής AEGIS κατεγράφη στις 09:44, ενώ, το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό αποτυπώνει την πληροφορία που έφτασε στην οθόνη του χειριστή.

Στην οθόνη εμφανίζονται ταυτόχρονα τα δεδομένα από τη θερμική και την οπτική κάμερα, η τηλεχειριζόμενη κάμερα PTZ, καθώς και ο ψηφιακός χάρτης της περιοχής. Αποτυπώνονται εκεί οι εντοπισμένες εστίες, ο χρόνος ενεργοποίησης του συναγερμού και η κατάσταση του εξοπλισμού πυρανίχνευσης.

Από την Ακρόπολη έως τη Φαιστό

Η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς.

Μέχρι την 31η Αυγούστου 2026 προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία ακόμη έξι συστήματα, στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορος, την Αρχαία Μεσσήνη, τον Όσιο Λουκά, τη Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φαιστό.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη οκτώ, στην Κνωσό, τους Δελφούς, το Τατόι, το Άγιον Όρος, τη Σούριζα Λαυρεωτικής, τη Δωδώνη, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο.

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων φάσεων, συνολικά 22 συστήματα θα βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης σε χώρους ιδιαίτερης σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Θερμικές κάμερες και συνεχής επιτήρηση

Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζουν όσο το δυνατόν νωρίτερα πιθανές εστίες πυρκαγιάς και να μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα στα Επιχειρησιακά Κέντρα Ελέγχου.

Η επιχειρησιακή εικόνα συνδυάζει δεδομένα από θερμικές και οπτικές κάμερες με δυνατότητα περιστροφής 360°, τηλεχειριζόμενες κάμερες και χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χειριστές μπορούν να βλέπουν όχι μόνο την πιθανή εστία, αλλά και τον ακριβή χρόνο ενεργοποίησης του συναγερμού και την κατάσταση του εξοπλισμού.

Το έργο δεν περιορίζεται, όμως, στην πυρανίχνευση. Περιλαμβάνει και μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά και συντονιστικά Κέντρα Ελέγχου, καθώς και φορητά κανόνια πυρόσβεσης σε επιλεγμένους χώρους, ώστε να είναι δυνατή και η άμεση αντιμετώπιση μιας εστίας.

Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο για το Πυροσβεστικό Σώμα

Το σημαντικότερο επιχειρησιακό πλεονέκτημα του δικτύου είναι η ταχύτητα με την οποία η πληροφορία φτάνει στους αρμόδιους.

Με την αυτοματοποιημένη ειδοποίηση και τη ζωντανή εικόνα από τις κάμερες, το Πυροσβεστικό Σώμα αποκτά άμεσα μία συνολική εικόνα του περιστατικού, ώστε να μπορεί να αξιολογεί ταχύτερα τον κίνδυνο και να οργανώνει την απαιτούμενη απόκριση.

Η έγκαιρη ανίχνευση μίας φωτιάς είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου συνυπάρχουν υψηλή περιβαλλοντική αξία, δασική βλάστηση και ανεκτίμητα μνημεία και αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ, η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων διενεργήθηκε από το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική επένδυση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την έγκαιρη προειδοποίηση, τη συνεχή επιτήρηση και την ταχύτερη επιχειρησιακή απόκριση, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λακωνία: Καίγεται δασική έκταση στην Κρεμαστή - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τρεις συλλήψεις μετά την επακούμβηση των δύο πλοίων – Νέες λεπτομέρειες για το ναυτικό ατύχημα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε περισσότερους από δέκα βαλλιστικούς πυραύλους 

14:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίζα Κούντροου: Αποκάλυψε πως ήθελε τον ρόλο της Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια» - Γιατί οι υπεύθυνοι της είπαν όχι

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο Μονακό: Ένας ιστός ανατροπών, βίας και ερωτημάτων - Ποιος ήθελε νεκρό τον Ουκρανό ολιγάρχη για 7.000 ευρώ

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δεκάδες άλλες περιοχές την Παρασκευή (21/08)

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ιστορία αγάπης στο Ισραήλ: Από τη φρίκη της σφαγής της Χαμάς στους γαμήλιους όρκους

14:09LIFESTYLE

Μαντόνα: Viral βίντεο από την Πάτμο - Άνδρας έβγαζε selfie σε ταβέρνα και εκείνη πέρασε πίσω του

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Βοτανικός παίρνει «σάρκα και οστά» – Νέο βίντεο από το υπό κατασκευή γήπεδο

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρή η 72χρονη που αγνοείτο για 17 ημέρες

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στο Ρέθυμνο για τον 21χρονο Άγγελο που «έσβησε» στην άσφαλτo

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεατρικό Μουσείο: Νέα εποχή για 12.014 αντικείμενα και αρχειακά τεκμήρια - Η μεγάλη παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού

13:35ΕΘΝΙΚΑ

Πολυεθνική Άσκηση Μικρής Κλίμακας «Cyprus Arrow 2026» - Εικόνες

13:31ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΙΓΙΣ»: Πυρανίχνευση με το βλέμμα στο μέλλον: Πώς η τεχνολογία ανιχνεύει τη φωτιά πριν γίνει απειλή

13:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 10,1% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο 2026

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Αναφορές ότι εκτόξευσε άγνωστο βλήμα - Υποψίες ότι πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο 

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ελλάδα για διακοπές λίγο πριν πεθάνει σε τροχαίο η διευθύντρια του οίκου Dior

13:17LIFESTYLE

Το χυδαίο σχόλιο στην Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Πόσο θα μ' άρεσε να βγει η άλλη από την φυλακή και να σου ρίξει πάλι βιτριόλι»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητικές εικόνες - Σκάφος με δεκάδες μετανάστες «προσγειώθηκε» σε παραλία της Μούρθια στην Ισπανία

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία - «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο καύσωνα - Τι δείχνουν τα ensembles των ECMWF και GEFS

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσή» αποζημίωση στις εφήβες που κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε λούνα παρκ

14:09LIFESTYLE

Μαντόνα: Viral βίντεο από την Πάτμο - Άνδρας έβγαζε selfie σε ταβέρνα και εκείνη πέρασε πίσω του

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία - «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά»

07:40LIFESTYLE

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Το ελληνικό tour της Μαντόνα και η υπόσχεση να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο τόπο

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

12:00ΕΘΝΙΚΑ

«Σκληρό ροκ» με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας: «Όσοι δεν πείθονται με επιπλήξεις, αξίζουν το ραβδί», απειλεί την Ελλάδα πρώην πρέσβης

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Στέφανου Μάνου: Το τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στο Ρέθυμνο για τον 21χρονο Άγγελο που «έσβησε» στην άσφαλτo

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: «Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν», λέει ο Μαγιορκίνης - Τι να προσέξουν τα παιδιά

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Βασανίζουν επί δύο χρόνια 14χρονη επειδή δεν θέλει να παντρευτεί 70χρονο

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ξαφνικά στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης - Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο Μονακό: Ένας ιστός ανατροπών, βίας και ερωτημάτων - Ποιος ήθελε νεκρό τον Ουκρανό ολιγάρχη για 7.000 ευρώ

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στα Τουρκοβούνια

13:17LIFESTYLE

Το χυδαίο σχόλιο στην Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Πόσο θα μ' άρεσε να βγει η άλλη από την φυλακή και να σου ρίξει πάλι βιτριόλι»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Αυτοπυροβολήθηκε άνδρας σε πρατήριο καυσίμων

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη; Διαρκείς μικροδονήσεις προκαλούν ανησυχία - Τι λένε οι ειδικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ