Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

Το τίμημα των χαμένων βιβλίων της Αρχαίας Ελλάδας

Δημήτρης Δρίζος

Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η γνώση για την Αρχαία Ελλάδα βασίζεται σε περιορισμένα κείμενα, καθώς μεγάλο μέρος των βιβλίων και των ιδεών έχει χαθεί οριστικά.
  • Τα έργα σημαντικών μορφών όπως ο Σοφοκλής και οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι διασώθηκαν μόνο εν μέρει, συχνά λόγω επιλογών των μεσαιωνικών αντιγραφέων.
  • Η εικόνα που έχουμε για τον αρχαίο κόσμο επηρεάζεται από τις προτιμήσεις και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων που διατήρησαν τα κείμενα αιώνες αργότερα.
  • Σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ακτίνες Χ και τεχνητή νοημοσύνη, βοηθούν στην ανάγνωση και ανάκτηση κειμένων από κατεστραμμένους πάπυρους, όπως αυτοί της βιβλιοθήκης του Ηρακλείου.
  • Η απώλεια των αρχαίων έργων πιθανόν καθυστέρησε την επιστημονική και πολιτισμική πρόοδο για αιώνες, ενώ οι ιδέες που διασώθηκαν συνεχίζουν να επηρεάζουν τον σύγχρονο κόσμο.
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Η κατανόησή μας για την Αρχαία Ελλάδα βασίζεται στα χαμένα βιβλία και στα κείμενα που κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα στους αιώνες. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της γνώσης εκείνης της εποχής έχει χαθεί για πάντα. Συχνά θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα για τους Αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους, τους Αιγυπτίους και άλλους πρώιμους πολιτισμούς, όμως η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μόνο όσα μας επιτρέπουν να δούμε τα έργα που διασώθηκαν. Αμέτρητα κείμενα, ιδέες και πεποιθήσεις που θα μπορούσαν να αποτελούν θεμέλια αυτών των κοινωνιών χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου.

Έχουμε την τάση να αντιμετωπίζουμε «τους κλασικούς» ως μια ολοκληρωμένη και οριστική συλλογή, όμως στην πραγματικότητα είναι σαν να προσπαθούμε να διαβάσουμε ένα τεράστιο έπος χιλίων σελίδων, από το οποίο έχουν σκιστεί οι 980 και έχουν απομείνει μόνο είκοσι διάσπαρτα αποσπάσματα. Πρόσωπα όπως ο Πλάτωνας και ο Όμηρος δεν ήταν απαραίτητα οι «καλύτεροι» της εποχής τους· είναι απλώς εκείνοι των οποίων τα έργα επιβίωσαν στο πέρασμα της ιστορίας και σήμερα θεωρούνται μέρος του κανόνα.

Όσα γνωρίζουμε για τους Αρχαίους Έλληνες καθορίζονται από τα κενά

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος όσων χάθηκαν, αρκεί να εξετάσουμε τους αριθμούς. Πάρτε για παράδειγμα τον Σοφοκλή, έναν από τους πιο σπουδαίους θεατρικούς συγγραφείς στην ιστορία. Έγραψε περισσότερα από 120 έργα, όμως σήμερα έχουν διασωθεί μόλις επτά — επτά από τα 120! Ας το σκεφτούμε για λίγο. Ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι αυτά ήταν τα καλύτερα έργα του; Κι αν ήταν απλώς προσχέδια που ο ίδιος θεωρούσε ανάξια να διατηρηθούν; Πιθανότατα δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται σε κάθε τομέα. Τα ονόματα σπουδαίων προσωκρατικών επιστημόνων έχουν επιβιώσει, όμως οι θεωρίες και οι παρατηρήσεις τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί. Και ίσως το πιο απογοητευτικό είναι ότι αυτά τα έργα δεν χάθηκαν πάντοτε εξαιτίας θεαματικών πυρκαγιών ή πολέμων. Συχνά απλώς δεν αντιγράφηκαν από τους μεσαιωνικούς γραφείς που είχαν αναλάβει να διατηρήσουν τη γνώση.

Η αντιγραφή ενός χειρόγραφου με το χέρι ήταν μια επίπονη διαδικασία που μπορούσε να διαρκέσει μήνες. Αν ένας Βυζαντινός μοναχός θεωρούσε ένα ποίημα ανεπαρκώς ηθικοπλαστικό ή αν οι ιδέες ενός φιλοσόφου του φαίνονταν υπερβολικά δυσνόητες, το έργο απλώς δεν αντιγραφόταν. Η εικόνα που έχουμε για τον αρχαίο κόσμο έχει, επομένως, περάσει μέσα από τα προσωπικά γούστα και τις προκαταλήψεις ανθρώπων που έζησαν περισσότερα από χίλια χρόνια αργότερα. Στο τέλος, βλέπουμε μόνο όσα εκείνοι επέλεξαν να διασώσουν, ενώ μεγάλο μέρος αυτής της γνώσης σώζεται σήμερα μόνο μέσα από αποσπάσματα χαμένων βιβλίων της Αρχαίας Ελλάδας.

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Ψηφιακή αρχαιολογία και η καμένη βιβλιοθήκη

Για αιώνες, φαινόταν πως η πόρτα προς τη χαμένη γνώση της Αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης είχε κλείσει οριστικά. Οι πρόσφατες εξελίξεις, όμως, έχουν μετατρέψει τη μελέτη των χαμένων βιβλίων σε κάτι που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κείμενα ανακτώνται από κάτι που μοιάζει κυριολεκτικά με κάρβουνο.

Όταν ο Βεζούβιος εξερράγη το 79 μ.Χ., έθαψε μια βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο. Οι πάπυροι που βρίσκονταν εκεί δεν κάηκαν ολοκληρωτικά, αλλά «ανθρακοποιήθηκαν» — μετατράπηκαν ουσιαστικά σε εύθραυστα, μαύρα κομμάτια που έμοιαζαν με κάρβουνο. Η προσπάθεια να ξετυλιχθούν θα προκαλούσε τη διάλυσή τους και τη μετατροπή τους σε σκόνη.

Σήμερα, ωστόσο, οι ερευνητές χρησιμοποιούν ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας και τεχνητή νοημοσύνη για να κοιτάξουν μέσα από τα στρώματα αιθάλης και να διαβάσουν το μελάνι στο εσωτερικό τους. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά λεπτή και χρονοβόρα, όμως οι ειδικοί έχουν ήδη αρχίσει να αποκαλύπτουν έργα στοχαστών όπως ο Φιλόδημος.

Το τίμημα των χαμένων βιβλίων της Αρχαίας Ελλάδας

Είναι δύσκολο να μην παρασυρθεί κανείς από τα «τι θα γινόταν αν» όταν σκέφτεται τα χαμένα έργα της αρχαιότητας. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Αρίσταρχο τον Σάμιο. Σύμφωνα με μεταγενέστερες πηγές, υποστήριζε ότι η Γη περιστρεφόταν γύρω από τον Ήλιο, σχεδόν 1.800 χρόνια πριν από τον Κοπέρνικο.

Αν τα ολοκληρωμένα επιστημονικά έργα του είχαν διασωθεί και παρέμεναν σε κυκλοφορία, θα μπορούσαμε άραγε να είχαμε αποφύγει τους λεγόμενους «σκοτεινούς αιώνες» της επιστημονικής στασιμότητας; Είναι απολύτως πιθανό αυτά τα χαμένα βιβλία της Αρχαίας Ελλάδας να μας στέρησαν όχι μόνο συναρπαστικά θεατρικά έργα και ιστορίες, αλλά και να καθυστέρησαν την ανθρώπινη πρόοδο για περίπου μία χιλιετία. Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της απώλειας.

Κοιτάζοντας πίσω στην Ελλάδα, η δική μας γενιά χρειάζεται να δείχνει έναν βαθμό ταπεινότητας. Η εικόνα που έχουμε για το παρελθόν είναι ένα σπασμένο ψηφιδωτό, που συγκρατείται από θραύσματα, υποθέσεις και καθαρή τύχη. Κι όμως, υπάρχει κάτι βαθιά συγκινητικό σε αυτό: ακόμη κι όταν τα ίδια τα βιβλία χάθηκαν, οι ιδέες τους άντεξαν. Η λογική, οι δημοκρατικές αντιλήψεις και το καλλιτεχνικό όραμα αυτών των ανθρώπων εξακολουθούν να διαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα.

Στην ουσία, διαβάζουμε μια ιστορία από την οποία λείπουν τα περισσότερα κεφάλαια — κι όμως, η πλοκή της παραμένει ισχυρή και συνεκτική.

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