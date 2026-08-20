Πολυεθνική Άσκηση Μικρής Κλίμακας «Cyprus Arrow 2026» - Εικόνες

Την Δευτέρα 17 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιχείρησης EAST MED COOPERATION (EMC) η Φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση μικρής κλίμακας «CYPRUS ARROW», που σχεδίασε η Διοίκηση Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, με τη συμμετοχή ναυτικών μονάδων πέντε χωρών.

Στην άσκηση συμμετείχαν η ΦΓ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, το αμερικανικό Αντιτορπιλικό (Α/Τ) PAUL IGNATIUS, η ιταλική ΦΓ CARABINIERI και η γερμανική ΦΓ BADEN-WÜRTTEMBERG.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθησαν τεχνικά γυμνάσια, ασκήσεις επικοινωνιών και προχωρητικοί ελιγμοί, ενώ δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των συμμετεχουσών ναυτικών μονάδων σε πολυεθνικό επίπεδο.