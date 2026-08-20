Πολυεθνική Άσκηση Μικρής Κλίμακας «Cyprus Arrow 2026» - Εικόνες
Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθησαν τεχνικά γυμνάσια, ασκήσεις επικοινωνιών και προχωρητικοί ελιγμοί, ενώ δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού
Την Δευτέρα 17 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιχείρησης EAST MED COOPERATION (EMC) η Φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση μικρής κλίμακας «CYPRUS ARROW», που σχεδίασε η Διοίκηση Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, με τη συμμετοχή ναυτικών μονάδων πέντε χωρών.
Στην άσκηση συμμετείχαν η ΦΓ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, το αμερικανικό Αντιτορπιλικό (Α/Τ) PAUL IGNATIUS, η ιταλική ΦΓ CARABINIERI και η γερμανική ΦΓ BADEN-WÜRTTEMBERG.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθησαν τεχνικά γυμνάσια, ασκήσεις επικοινωνιών και προχωρητικοί ελιγμοί, ενώ δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των συμμετεχουσών ναυτικών μονάδων σε πολυεθνικό επίπεδο.