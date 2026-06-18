Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στον καθηγητή για τη σεξουαλική παρενόχληση της 8χρονης στις Συκιές

Τι ισχυρίστηκε ο 63χρονος καθηγητής στην απολογία του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στον καθηγητή για τη σεξουαλική παρενόχληση της 8χρονης στις Συκιές
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  • Ο 63χρονος καθηγητής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση, μετατρέψιμη σε χρηματική ποινή 10 ευρώ ημερησίως, για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης στις Συκιές Θεσσαλονίκης.
  • Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά.
  • Η καταγγελία έγινε από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον κατηγορούμενο να θωπεύει το παιδί και να την βάζει να καθίσει πάνω σε ποδήλατο γυμναστικής.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του παρεξηγήθηκε και ότι προσπαθούσε να βοηθήσει το παιδί.
  • Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του και το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση, καταδικάζοντας τον καθηγητή.
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Ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επιβλήθηκε στον 63χρονο καθηγητή Φυσικής -στον ιδιωτικό τομέα- που συνελήφθη μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Όπως αναφέρει το voria.gr, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το επίδικο συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, ενώ στην καταγγελία προχώρησαν παρευρισκόμενες που συνόδευαν τα παιδιά τους στο πάρκο, όπου διεξαγόταν ένα πάρτι για το τέλος του σχολικού έτους. Ο 63χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε το ανήλικο κοριτσάκι με καταγωγή από τη Νιγηρία, θωπεύοντάς την, ενώ φέρεται να την έβαλε να καθίσει πάνω του σε ένα ποδήλατο γυμναστικής που υπάρχει στο εν λόγω πάρκο.

«Η διαίσθησή μου έλεγε ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Ήταν κολλητά στο παιδί και είχε τα χέρια στους μηρούς της», είπε μια αυτόπτης μάρτυρας προσθέτοντας ότι στη συνέχεια πέρασε τα χέρια του μέσα από τα μανίκια της.

«Εγώ που είμαι μαμά και τον αδερφό μου να έβλεπα να κάνει κάτι τέτοιο, θα έπαιρνα την αστυνομία. Ο κατηγορούμενος ήταν μούσκεμα, αναστατωμένος», κατέθεσε.

Από την πλευρά του ο 63χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, αρνήθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη και υποστήριξε πως το σκηνικό παρεξηγήθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, πήγε στο πάρκο για να γυμναστεί καθώς είχε ελεύθερο χρόνο μιας και ο ίδιος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τις απογευματινές ώρες, όταν η ανήλικη τον προσέγγισε κλαίγοντας γιατί ήθελε να τηλεφωνήσει στη μητέρα της.

«Προσφέρθηκα να τη βοηθήσω και μετά ήρθε και η αδερφή της και προσπαθήσαμε να βρούμε τη μαμά τους στο τηλέφωνο. Τελικά θα ερχόταν να τις πάρει ο θείος τους και το κοριτσάκι συνέχισε να κλαίει και να λέει πως θέλει να κάνει ποδήλατο. Εγώ ο αφελής είπα να τη βοηθήσω γιατί είναι τα μακριά τα πετάλια και δεν μπορούσε να τα φτάσει. Την έπιανα απλά από τον ώμο για να τη βοηθήσω και να μη χάσω την ισορροπία μου. Ήταν πραγματικά από αφέλεια και παρεξηγήθηκα, αλλά λυπήθηκα πολύ το παιδί», είπε μεταξύ άλλων χωρίς να πείσει, με την εισαγγελέα να ζητά την ενοχή του και το δικαστήριο να κάνει δεκτή την πρόταση.

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