Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Νέα δίωξη εις βάρος της έκπτωτης δημάρχου Αναστασίας Χαλκιά

Η δίωξη στρέφεται κατά συνολικά επτά προσώπων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η έκπτωση δήμαρχος Κασσάνδρας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Νέα δίωξη εις βάρος της έκπτωτης δημάρχου Αναστασίας Χαλκιά
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  • Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά και άλλων έξι προσώπων για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής το 2024.
  • Η δίωξη αφορά πράξεις και παραλείψεις σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του λούνα παρκ που οδήγησαν στον θάνατο 19χρονου.
  • Η αρχική απόρριψη της μήνυσης επανεξετάστηκε από τον αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα και τελικώς πρότεινε την απαγγελία κατηγορίας.
  • Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του μηχανήματος, καταδικάστηκαν σε ποινές που φτάνουν έως και ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου.
  • Πολλά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη για παράβαση καθήκοντος, με δικάσιμο στο τέλος του έτους στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.
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Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Η δίωξη στρέφεται κατά επτά προσώπων κι ανάμεσά σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι- προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης δύο μηχανικοί.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν μηνυθεί από τον πατέρα του 19χρονου. Η μήνυση (έγκληση) αφορούσε, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, συνδεόμενο με πράξεις και παραλείψεις ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του λούνα - παρκ. Η συγκεκριμένη έγκληση είχε απορριφθεί από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής με το σκεπτικό ότι μεταξύ των διαπιστωθεισών πράξεων και παραλείψεων και του επελθόντος αποτελέσματος του θανάτου δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια.

Διαφορετική άποψη όμως είχε ο αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης που έκανε δεκτή (ως ουσιαστικά βάσιμη) την προσφυγή τού μηνυτή πατέρα κατά της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης και με διάταξή του είχε παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν τα εγκαλούμενα πρόσωπα τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μετά το πέρας της έρευνας και την αξιολόγησης των ευρημάτων της, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής να απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πράξη που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω πρόσωπα έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με άλλη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), υπόθεση που έχει προσδιοριστεί να δικαστεί στο τέλος του έτους στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου).

Για τον θάνατο του 19χρονου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών μετά από πολύμηνη δίκη καταδίκασε το περασμένο Σάββατο τέσσερα πρόσωπα σε ποινές που φτάνουν τα ισόβια. Συγκεκριμένα με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης (και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών) καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, σε κάθειρξη 9 ετών η σύζυγος του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), σε κάθειρξη 6 ετών ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (με την ονομασία «Crazy Dance») και σε κάθειρξη 13 ετών ο μηχανολόγος - μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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