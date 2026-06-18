Ράπισμα για Λιγνάδη: «Όχι» στο αίτημά του για εξέταση των τριών καταγγελλόντων από ψυχολόγο

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για τον διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που θα εξέταζε τους τρεις καταγγέλλοντες της υπόθεσης.

Το αίτημα κατατέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με την πλευρά του κατηγορουμένου να ζητά τη συνδρομή ειδικού επιστήμονα προκειμένου να αξιολογηθούν η αντιληπτική ικανότητα των παθόντων, η αξιοπιστία των καταθέσεών τους και η ψυχική τους κατάσταση, καθώς και να παρασχεθεί υποστήριξη κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα την κρίση του, απορρίπτοντας το αίτημα παρά τη θετική εισαγγελική εισήγηση. Σημειώνεται ότι το Εφετείο έχει ήδη κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και των τριών καταγγελιών για βιασμό ανηλίκων που αντιμετωπίζει ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας, η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 2 Ιουλίου.

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