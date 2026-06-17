Λιγνάδης: Θα δικαστεί ξανά για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Έτσι, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα βρεθεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης για τρεις καταγγελλόμενες πράξεις βιασμού ανήλικων αγοριών.

Η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για την επανεξέταση και των τριών υποθέσεων, αλλά και για το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερης ποινής σε σχέση με εκείνη που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Η διαδικασία διεκόπη και θα συνεχιστεί αύριο, καθώς το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για τον ορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου. Η υπεράσπιση ζητά την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης και της αντιληπτικής ικανότητας των προσώπων που έχουν προχωρήσει στις καταγγελίες.

Η εισαγγελέας της έδρας υποστήριξε το σχετικό αίτημα, προτείνοντας όμως να αναβληθεί η δίκη προκειμένου ο ειδικός επιστήμονας να προετοιμάσει τους μάρτυρες και να βρίσκεται παρών κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.Παράλληλα, πρότεινε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τους καταγγέλλοντες από το αρμόδιο τμήμα επιμελητών κοινωνικής αρωγής, ώστε να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας.