Φειδίας: Καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»

Αντιδράσεις από τη στάση του ευρωβουλευτή

Ελένη Ευστρατίου

Φειδίας: Καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου καταψήφισε την έκθεση προόδου της ΕΕ για την Τουρκία λόγω της μη επίλυσης του Κυπριακού και τόνισε πως δεν μπορεί να στηρίξει περαιτέρω συνεργασία χωρίς λύση στο ζήτημα.
  • Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδίκασε την Τουρκία για παραβιάσεις δικαιωμάτων, δημοκρατικών προτύπων και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών
  • μελών της ΕΕ όπως Ελλάδας και Κύπρου.
  • Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την έκθεση ως αβάσιμη και παραπλανητική, υποστηρίζοντας ότι βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας
  • ΕΕ και βασίζεται σε πολιτική ατζέντα εχθρικών προς την Τουρκία κύκλων.
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Το σκεπτικό του πίσω από την απόφαση να καταψηφίσει την έκθεση προόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία ανέλυσε ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος ήταν και ο μόνος Κύπριος ευρωβουλευτής που δεν δήλωσε αποχή από την ψηφοφορία. Μια στάση που προκάλεσε πλείστες αντιδράσεις.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, υπερασπίστηκε τη θέση του και ισχυρίστηκε πως δεν θεωρεί την αποχή ως λύση και προτίμησε να τοποθετηθεί κατά αυτού του θέματος. Σημείωσε ότι ενώ η έκθεση περιελάμβανε πολλά στοιχεία με τα οποία συμφωνούσε, η επιπλέον συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει εξαιτίας του Κυπριακού.

Μάλιστα, επέλεξε να παρομοιάσει την Τουρκία με μία σύζυγο η οποία απατά και λέει ψέματα, αλλά παρόλα αυτά, υπάρχει η επιθυμία να στηριχθεί αυτός ο γάμος και να υπάρχει συνεργασία. Όπως είπε: «Παρομοιάζω την έκθεση για την Τουρκία με μία γυναίκα που ήμαστε παντρεμένοι και πάει με άλλους άντρες, λέει ψέματα, δεν είναι καλή γυναίκα, δεν σε υποστηρίζει κλπ, αλλά θέλω να έχω συνεργασία, θέλω να είμαστε παντρεμένοι».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι θέλει πρώτα να υπάρχει κάτι χειροπιαστό στο Κυπριακό ζήτημα, καθώς σε αντίθεση με τη Ρωσία, η ΕΕ έχει επιβάλει 20 πακέτα κυρώσεων εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Θεωρεί ότι η ΕΕ έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε αυτές τις χώρες και πως η περαιτέρω συνεργασία με την Άγκυρα δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως είπε, «Θέλω το Κυπριακό να μπαίνει μέσα στα πόδια των ευρωτουρκικών σχέσεων».

Σημείωσε ότι η έκθεση περιλαμβάνει και αρκετά στοιχεία με τα οποία συμφωνεί, καθώς την καταδικάζει για σειρά ζητημάτων, όμως θεωρεί ότι μόνο όταν λυθεί το Κυπριακό μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση για επιπλέον συνεργασία με την Τουρκία.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία

Η έκθεση που εκρίθηκε εχτές από 381 βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου ασκούσε σφοδρή κριτική στην Τουρκία για μία σειρά ζητημάτων, όπως οι ελλείψεις στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών προτύπων, της ελευθερίας του Τύπου και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών.

Παράλληλα, εξέφραζε λύπη για το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου. Την ίδια στιγμή όμως επικρίνει και την περιορισμένη αντίδραση άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πολλών κρατών-μελών σε αυτές τις εξελίξεις, προτρέποντάς τα να υιοθετήσουν μια πιο αυστηρή στάση για την υπεράσπιση των δημοκρατικών προτύπων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Η έκθεση καταψηφίστηκε από 107 ευρωβουλευτές, ενώ 171 απείχαν.

Αντίδραση από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Έντονη ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, την οποία και απέρριψε.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το σχετικό κείμενο της έκθεσης «βασιζόταν σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους κατά της Τουρκίας» και βλάπτει τις σχέσεις της με την ΕΕ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Έκθεση για την Τουρκία του 2025 περιλαμβάνει αξιολογήσεις που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, καθώς βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα μας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «είναι σαφές ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τις ιδεολογικές αγκυλώσεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να επισκιάσει την υφιστάμενη θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ αυξάνεται ολοένα και περισσότερο».

Ακόμη, αναφέρεται ότι «η προσέγγιση αυτή, η οποία προσφέρει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε κύκλους εχθρικούς προς την Τουρκία, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο απέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το να διαμορφώσει ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια πιο εποικοδομητική στάση απέναντι στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, με γνώμονα τα κοινά συμφέροντα.

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