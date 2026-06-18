Τσεχία - Νότια Αφρική 1-1: Ο Μοκοένα απάντησε στο γκολ του Σαντίλεκ και τα πάντα έμειναν ανοιχτά

Σε ένα αρκετά μέτριο από πλευράς θεάματος παιχνίδι, Τσεχία και Νότιος Αφρική αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1), με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026 να κρίνεται πλέον στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική.

Ηλίας Λαλιώτης

Τσεχία - Νότια Αφρική 1-1: Ο Μοκοένα απάντησε στο γκολ του Σαντίλεκ και τα πάντα έμειναν ανοιχτά
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 η Τσεχία για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το σύνολο του Κούμπεκ προηγήθηκε μόλις στο 5' με τον Σαντίλεκ και έκτοτε φαίνοταν να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και να οδηγείται σε μια φαινομενικά εύκολη νίκη. Ωστόσο, η Νότια Αφρική βρήκε πέναλτι και γκολ ισοφάρισης στο 83', με το τελικό 1-1 να παραμένει μέχρι το φινάλε.

Πλέον, αμφότερες οι ομάδες έχουν από έναν βαθμό στον όμιλο και θα παίξουν τα ρέστα τους για πρόκριση στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική όπου η Τσεχία αντιμετωπίζει το Μεξικό, ενώ οι «Bafana - Bafana» τη Νότια Κορέα.

Το ματς:

Οι Τσέχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν μόλις στο δεύτερο λεπτό, με τον Σικ να μην πιάνει την κεφαλιά όπως θα έπρεπε και την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Η ομάδα του Κούμπεκ άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Σαντίλεκ να στέλνει την μπάλα από το ύψος της περιοχής στο βάθος της εστίας του Γουίλιαμς για το 1-0.

Η Νότιος Αφρική είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο 13’, με ένα μακρινό σουτ του Απόλις, το οποίο κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ.

Ο ρυθμός μειώθηκε αισθητά μετά το hydration break, με τις δύο ομάδες να κατεβάζουν στροφές και τους Τσέχους να διατηρούν με άνεση το υπέρ τους σκορ.

Μετά από αρκετή ώρα, οι Νοτιοαφρικανοί πάτησαν με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο το γύρισμα δεν ήταν καλό και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη. Στο 45’, ένα μακρινό σουτ του Μοκοένα από τα 30 μέτρα κατέληξε ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του Κόβαρ.

Λίγο έλειψε, πάντως, η Νότιος Αφρική να ισοφαρίσει από το πουθενά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μετά από σέντρα από τα αριστερά, ο Κόβαρ απομάκρυνε λανθασμένα, με τον Μασέκο να κάνει το σουτ και την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικούς και να μην καταλήγει στα δίχτυα.

Στην επανάληψη οι Τσέχοι απείλησαν και πάλι, με το σουτ που επιχείρησε ο Τσερβ στο 50' από μακριά, να απομακρύνεται σε κόρνερ από τον Γουίλιαμς.

Από το κόρνερ ο Σικ πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής, με τη μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα χωρίς να ανησηχύσει ιδιαίτερα. Οκτώ λεπτά αργότερα οι Τσέχοι κυκλοφόρησαν εξαιρετικά τη μπάλα, με τον σκόρερ Σαντίλεκ να επιχειρεί από καλή θέση το σουτ, με τους αμυντικούς να προλαβαίνουν τελευταία στιγμή και να απομακρύνουν.

Σε μια ανύποπτη φάση, η Νότια Αφρική κέρδισε πέναλτι στο 81', όταν μετά από σουτ του Μασέκο, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Σουλτς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μοκοένα, ο οποίος έστειλε τον Κόβαρ από την άλλη πλευρά, φέρνοντας το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία.

Η Νότια Αφρική πίεσε και πάλι ψάχνοντας την ολική ανατροπή και στο 90' έχασε καλή στιγμή, όταν ο Μοφοκένγκ επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Κόβαρ όμως να μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια.

Τσεχία: Κόβαρ, Χόλες, Χρανάτς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ (Σούτσεκ 67'), Τσέρβ, Σόικα (Ζελένι 55’), Χλόζεκ (Πρόβοντ 67'), Νταρίντα (Σούλτς 55’), Σικ

Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς (Μοφοκένγκ 46'), Ρέινερς (Μακγόπα 66'), Άπόλις, Μασέκο.

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