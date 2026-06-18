Μουντιάλ 2026: Οριστικά εκτός με Αϊτή ο Νεϊμάρ – Πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει
Ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο στο Νιού Τζέρσεϊ
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- Ο Νεϊμάρ δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Βραζιλίας με την Αϊτή λόγω τραυματισμού στη γάμπα.
- Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο στο Νιού Τζέρσεϊ και δεν θα ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια.
- Παρά την θετική εξέλιξη της αποθεραπείας του, το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο αποφάσισαν ότι δεν είναι έτοιμος για αγωνιστική δράση.
- Ο Νεϊμάρ απουσίασε επίσης από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ, όπου η ομάδα έφερε ισοπαλία 1–1 με το Μαρόκο.
- Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Νεϊμάρ θα επιστρέψει στη φάση των νοκ–άουτ, εφόσον η Βραζιλία προκριθεί.
Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία στην αναμέτρηση με την Αϊτή για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ, με τον έμπειρο επιθετικό να μην συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της «σελεσάο» λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε πως ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Μόρισταουν του Νιού Τζέρσεϊ.
Ο 34άχρονος «αστέρας» επέστρεψε στις προπονήσεις την Τετάρτη (17/06), πραγματοποιώντας το πρώτο του πρόγραμμα μετά τον τραυματισμό στη γάμπα που υπέστη τη 17η Μαΐου. Παρ’ ότι η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο έκριναν πως δεν είναι ακόμη έτοιμος για αγωνιστική δράση.
Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής με 79 γκολ απουσίασε και από την πρεμιέρα της ομάδας στη διοργάνωση, όπου η Βραζιλία αναδείχθηκε ισόπαλη (1–1) με το Μαρόκο.
Το ιατρικό επιτελείο της «σελεσάο» αισιοδοξεί ότι ο Νεϊμάρ θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη δράση από τη φάση των νοκ–άουτ αγώνων, εφόσον η Βραζιλία εξασφαλίσει την πρόκριση.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η Σκωτία βρίσκεται στην κορυφή του Γ’ ομίλου, έχοντας επικρατήσει με 1–0 της Αϊτής.