Μουντιάλ 2026: Οριστικά εκτός με Αϊτή ο Νεϊμάρ – Πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει

Snapshot Ο Νεϊμάρ δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Βραζιλίας με την Αϊτή λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο στο Νιού Τζέρσεϊ και δεν θα ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια.

Παρά την θετική εξέλιξη της αποθεραπείας του, το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο αποφάσισαν ότι δεν είναι έτοιμος για αγωνιστική δράση.

Ο Νεϊμάρ απουσίασε επίσης από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ, όπου η ομάδα έφερε ισοπαλία 1–1 με το Μαρόκο.

Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Νεϊμάρ θα επιστρέψει στη φάση των νοκ–άουτ, εφόσον η Βραζιλία προκριθεί. Snapshot powered by AI

Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία στην αναμέτρηση με την Αϊτή για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ, με τον έμπειρο επιθετικό να μην συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της «σελεσάο» λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε πως ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Μόρισταουν του Νιού Τζέρσεϊ.

Ο 34άχρονος «αστέρας» επέστρεψε στις προπονήσεις την Τετάρτη (17/06), πραγματοποιώντας το πρώτο του πρόγραμμα μετά τον τραυματισμό στη γάμπα που υπέστη τη 17η Μαΐου. Παρ’ ότι η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο έκριναν πως δεν είναι ακόμη έτοιμος για αγωνιστική δράση.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής με 79 γκολ απουσίασε και από την πρεμιέρα της ομάδας στη διοργάνωση, όπου η Βραζιλία αναδείχθηκε ισόπαλη (1–1) με το Μαρόκο.

Το ιατρικό επιτελείο της «σελεσάο» αισιοδοξεί ότι ο Νεϊμάρ θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη δράση από τη φάση των νοκ–άουτ αγώνων, εφόσον η Βραζιλία εξασφαλίσει την πρόκριση.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η Σκωτία βρίσκεται στην κορυφή του Γ’ ομίλου, έχοντας επικρατήσει με 1–0 της Αϊτής.

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