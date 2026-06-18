Μουντιάλ 2026: Με αγάπη από το Διάστημα – Μήνυμα αστροναυτών για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου

Την ώρα που εκατομμύρια φίλαθλοι σε κάθε γωνιά του πλανήτη παρακολουθούν με αγωνία τις «μάχες» των εθνικών ομάδων στο Μουντιάλ, μία διαφορετική ομάδα εργάζεται αθόρυβα 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, εκεί όπου δεν υπάρχουν σύνορα, εξέδρες ή αντίπαλοι, αλλά μόνο ένας κοινός σκοπός.

Τα μέλη της 74ης αποστολής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού της NASA κατέγραψαν ένα ιδιαίτερο μήνυμα απευθείας από την τροχιά της Γης. Οι αστροναύτες υπενθύμισαν ότι, παρά τις διαφορετικές εθνικότητες, γλώσσες και κουλτούρες, η επιτυχία βασίζεται πάντα στην ομαδική προσπάθεια.

«Διαφορετικές ομάδες, ένας πλανήτης, ένα πλήρωμα», ήταν το σύνθημα που συνόδευσε την πρωτοβουλία.

Οι αστροναύτες τόνισαν ότι ενώ στη Γη οι ομάδες διεκδικούν τη διάκριση στα γήπεδα, εκείνοι συνεχίζουν αδιάκοπα το δικό τους έργο, εκτελώντας επιστημονικά πειράματα, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και συμβάλλοντας στην προετοιμασία των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη και τον Άρη.