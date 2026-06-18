Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (18/06)

Αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (18/06)
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Το Μουντιάλ προχωρά και απόψε (18/06) αρχίζει η δράση στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Το πρόγραμμα «ανοίγει» στις 19:00 με την αναμέτρηση Τσεχία – Νότια Αφρική και «κλείνει» στις 04:00 με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Μεσολαβούν οι αγώνες Ελβετία – Βοσνία (22:00) και Καναδάς – Κατάρ (01:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

18/06 ǀ 19:00 ~ Τσεχία – Νότια Αφρική / ΕΡΤ2.
18/06 ǀ 22:00 ~ Ελβετία – Βοσνία – Ερζεγοβίνη / ΕΡΤ 2.
19/06 ǀ 01:00 ~ Καναδάς – Κατάρ / ΕΡΤ2.
19/06 ǀ 04:00 ~ Μεξικό – Νότια Κορέα / ΕΡΤ1.

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