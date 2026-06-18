Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (18/06)

Το Μουντιάλ προχωρά και απόψε (18/06) αρχίζει η δράση στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Το πρόγραμμα «ανοίγει» στις 19:00 με την αναμέτρηση Τσεχία – Νότια Αφρική και «κλείνει» στις 04:00 με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα . Μεσολαβούν οι αγώνες Ελβετία – Βοσνία (22:00) και Καναδάς – Κατάρ (01:00).

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας